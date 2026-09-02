قمة ثلاثية محتملة تجمع بوتين وترامب وشي

تأتي القمة المحتملة في ظل تصاعد التنافس بين القوى الكبرى، وسط ترقب لما قد يحمله اجتماع قادة روسيا والولايات المتحدة والصين من رسائل سياسية وتفاهمات بشأن الملفات الدولية.

رجح الكرملين عقد اجتماع ثلاثي يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي "آبيك" المقرر عقدها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن قادة روسيا والولايات المتحدة والصين قد يعقدون اجتماعا ثلاثيا خلال القمة المقبلة، مشيرا إلى أن مسألة عقد اللقاء نوقشت بالفعل.

وأوضح أوشاكوف، من العاصمة القرغيزية بشكيك، حيث شارك بوتين وشي في اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون، أن القادة الثلاثة من المتوقع أن يحضروا قمة "آبيك"، مضيفا أنه إذا تأكد حضورهم، فسيكون بإمكانهم عقد اجتماع مشترك.

وتعد روسيا والصين والولايات المتحدة من بين أعضاء منظمة "آبيك" الـ21، فيما تستضيف مدينة شنتشن الصينية القمة المقبلة يومي 18 و19 تشرين الثاني.

في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إنه لا توجد في الوقت الحالي إعلانات بشأن مشاركة الرئيس ترامب في قمة "آبيك".

وجاءت تصريحات أوشاكوف في ختام قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك، التي اختتمت أعمالها بإصدار "إعلان بيشكيك"، المتضمن مواقف سياسية ومشاريع اقتصادية، إلى جانب التأكيد على رفض التدخلات الأحادية في الشؤون الدولية.

كما وقع قادة دول المنظمة 28 وثيقة، بينها إعلان بشكيك بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس المنظمة، ولائحة اللجنة التنفيذية لمركز مكافحة المخدرات التابع للمنظمة، وإعلان بشأن تعزيز الشراكة متعددة الأطراف من أجل السلامة والأمن النوويين، إلى جانب وثائق أخرى.