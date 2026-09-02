مقتل بحارَين في هجوم على ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز

أعلنت شركة سعودية مقتل بحارَين فيليبنيين جراء هجوم استهدفت ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز يوم الإثنين، مع استمرار التصعيد والهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.

قتل بحاران فيليبينيان في هجوم على ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز الإثنين، على ما أفادت الشركة السعودية المشغلة للسفينة الأربعاء، في ظل التصعيد الجديد في الممر المائي الإستراتيجي.

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وكانت وكالة "ماريسكس" (Marisks) اليونانية للشؤون البحرية قد أفادت الثلاثاء، بأن ناقلتي نفط ترفع إحداهما العلم السعودي، تعرضتا لضربات بـ"مقذوفات مجهولة المصدر" أثناء خروجهما من مضيق هرمز. فيما تجددت الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت شركة "البحري" السعودية في بيان على منصة "إكس" الأربعاء "تؤكد الشركة البحرية الوطنية للنقل البحري ’البحري’ تعرض ناقلتها ’سدر’... لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز وذلك قرابة الساعة 23:40 بالتوقيت المحلي يوم 31 آب/ أغسطس 2026"، مؤكدة "وفاة اثنين من بحارتها من الجنسية الفيليبينية جراء هذا الحادث".

يأتي التصعيد في ظل حالة جمود في المحادثات الدبلوماسية بعد ستة أشهر من بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وتفرض طهران قيودا مشددة على مضيق هرمز الإستراتيجي منذ اندلاع الحرب عليها في 28 شباط/ فبراير. وردا على ذلك، تفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.

وحمّلت "سدر" في 27 آب/ أغسطس والناقلة "سينيغال بروسبيريتي" في 28 آب/ أغسطس، مليوني برميل من النفط الخام في الجعيمة في الساحل الشرقي للسعودية؛ بحسب موقع "كبلر" لتتبع الملاحة البحرية.

وجدّدت الولايات المتحدة هجماتها على إيران هذا الأسبوع، فيما ردّت طهران بضربات في المنطقة قالت إنها استهدفت أصولا أميركية.

وقد أعلنت طهران نيتها فرض ما أسمته "بدل خدمات" على الناقلات العابرة من هرمز، كما استهدفت العديد من السفن التي تتهمها بمحاولة الالتفاف على مسار الملاحة الذي حددته في المضيق.