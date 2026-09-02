موجز أنباء العالم الأربعاء

هاجمت إيران قواعد أميركية بالخليج وسط تهديدات ترامب وإسرائيل وتصاعد التوتر بهرمز. صينيا، زار شي مصر محذرا من التدخلات. نفطيا، أبرمت واشنطن وشيفرون صفقات ضخمة مع فنزويلا، وصعد الغاز أوروبيا. بيئيا وإنسانيا، حصيلة فيضانات نيبال تتجاوز ألف قتيل.

شنّت إيران، اليوم الأربعاء، هجمات على قواعد عسكرية أميركية في الخليج، بعد انتهاء جولة من الضربات الأميركية ضدها، في توسيع لدائرة التصعيد في المنطقة، مع تعثر الجهود الدبلوماسية للخروج من الحرب.

وفيما توعّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بهجمات أشد على إيران، وصف رئيس مجلس الشورى الإيراني، وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة، بأنها "شيطان".

في المقابل، توعّد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إيران، الأربعاء، بأن تل أبيب مستعدة للرد "بقوة كبيرة" على أي هجوم قد تشنّه عليها.

وقضى بحاران فيليبينيان في هجوم على ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز، الإثنين، بحسب ما أفادت الشركة السعودية المشغلة للسفينة، الأربعاء، في ظل التصعيد الجديد في الممر المائي الإستراتيجي.

وقطعت البيرو، الدولة المقربة من الولايات المتحدة، علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، متهمة طهران بـ"تصعيد النزاعات" في المنطقة، وعرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

القاهرة

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ، الذي يزور مصر للمرة الأولى منذ عشر سنوات، في ظل تحوّلات في خريطة التحالفات في المنطقة بفعل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأبلغ شي نظيره المصري بضرورة رفض "التدخل الخارجي" في الشرق الأوسط، معربا عن استعداد الصين للمساعدة في حماية حركة الشحن البحري في المنطقة الغنية بالطاقة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بكين.

بيروت

استشهد شخص بغارة إسرائيلية، صباح الأربعاء على جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت تابعة لحزب الله، ردا على إطلاقه مسيرتين باتجاه قواته.

قتلى بحادث جنوبي سيناء

قتل 22 شخصا بينهم عشرة أردنيين، وأصيب 28 آخرون في انقلاب حافلة في جنوب سيناء بمصر، بحسب ما أفادت مصادر رسمية في البلدين، الأربعاء.

فنزويلا

وصل وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، الثلاثاء، إلى فنزويلا لعقد اجتماعات في أعقاب إعلان دونالد ترامب إبرام اتفاق مع كراكاس يتيح للولايات المتحدة السيطرة على نحو خمس الاحتياطات النفطية في البلاد، أو ما يقدر بأكثر من 65 مليار برميل.

وأعلنت مجموعة "شيفرون" الأميركية، الأربعاء، إبرام صفقة بقيمة سبعة مليارات دولار مع فنزويلا، لتطوير منطقتين نفطيتين إضافيتين في حزام أورينوكو، ما سيؤدي إلى زيادة إنتاجها بأكثر من الضعف خلال خمس سنوات.

تايلاند

وصلت حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" التي كانت محور جدل سياسي بشأن ظروف المعيشة على متنها بعد بقائها لأشهر في عرض البحر، إلى منطقة قبالة أحد الموانئ التايلاندية الأربعاء.

مدريد

وطلب الوزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، من الشرطة التحقق من تقرير لهيئة حكومية يشير إلى دور لقوات الأمن المغربية في تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة في تموز/ يوليو، وفق ما أفادت مصادر في الوزارة الأربعاء.

برلين

أعلنت الشرطة الألمانية، الأربعاء، فتح تحقيق في عمل "إرهابي" عقب هجوم استهدف، الثلاثاء، محطة فرعية للكهرباء قرب محطة لتوليد الطاقة الحرارية في يانشفالده بشرق البلاد، ما أدى إلى تضرر خطوط لنقل الكهرباء وانقطاع وجيز للتيار.

النيبال

أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1114 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال 3916 شخصا في عداد المفقودين.

روسيا

اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الأربعاء، أن العثور على مُسيَّرة مفخخة في مطار لايبزيغ الألماني في مطلع آب/ أغسطس، يحمل "سمات عمل إرهابي تدعمه دولة"

من جهتها، استدعت موسكو القائم بالأعمال الألماني لديها الأربعاء، غداة تحميل برلين روسيا المسؤولية عن إطلاق المسيّرة المفخخة.

بوينوس إيرس

أعلنت مجموعات أرجنتينية إقامة دعوى قضائية لوقف مشروع نفطي بريطاني-إسرائيلي قبالة سواحل جزر فوكلاند المتنازع عليها.

واشنطن

أصدر قاض أميركي، الثلاثاء، قرارا يقضي بمحاكمة المتهم بقتل المؤثر اليميني المثير للجدل تشارلي كيرك بتهمة القتل، بعدما وجد أن لدى المدعين العامين أدلة كافية للمضي قدما في القضية.

لندن

ارتفع سعر الغاز الأوروبي، الأربعاء، إلى أعلى مستوى له منذ بداية عام 2023، مدفوعا باستئناف إيران والولايات المتحدة الضربات هذا الأسبوع، ما يعقّد عملية ملء المخزونات قبل فصل الشتاء.

كينشاسا

تجاوزت حصيلة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ثلاثة آلاف وفاة، وفق أحدث الأرقام الصادرة عن السلطات في كينشاسا الأربعاء.

جوهانسبرغ

أفادت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، بأن الجفاف يدفع آلاف الأنغوليين ومعظمهم من النساء والأطفال للجوء إلى ناميبيا بسبب الجفاف، حيث يتعرضون لسوء معاملة وعمليات ترحيل قسري.

أنقرة

غرقت سفينة شحن تركية في بحر مرمرة قبالة إسطنبول بعد اصطدامها بناقلة، فيما تتواصل عمليات البحث عن أفراد طاقمها العشرة، وفق ما أفادت سلطات الملاحة الوطنية، الأربعاء.