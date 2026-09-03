بيانات: حركة الشحن عبر مضيق هرمز أقل بكثير من متوسط 10 أيام

عبور 6 سفن لنقل البضائع مضيق هرمز الأربعاء، وذلك بانخفاض عن 11 سفينة في اليوم السابق وأقل بكثير من متوسط 10 أيام؛ بحسب ما أظهرت بيانات شحن.

أظهرت بيانات شحن أولية اليوم، الخميس، أن ست سفن لنقل البضائع عبرت مضيق ​هرمز أمس بانخفاض عن 11 سفينة في اليوم ‌السابق، وأقل بكثير من متوسط 10 أيام البالغ حوالي 13 سفينة.

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وأظهرت بيانات شركة "كبلر" حتى الساعة 04:05 بتوقيت غرينتش، أن ​ناقلة غاز عملاقة وناقلتي وقود طويلتي المدى وناقلة ​من طراز "سوبراماكس" وناقلة من طراز "باناماكس" دخلت ⁠المضيق قادمة من خليج عُمان. كما خرجت ناقلة غاز ​عملاقة محملة من المضيق متجهة إلى خليج عُمان.

وقد يتغير ​عدد السفن العابرة للممر المائي، إذ تتوقف بعض السفن عن تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال في أثناء الإبحار.

وذكرت "رويترز"، الأربعاء، نقلا عن موقع إلكتروني حكومي ​أن إيران أدرجت المزيد من السفن التي تعتبرها غير ​ممتثلة إلى قائمتها السوداء، وهو ما يجعلها مهددة بالغرامات أو المصادرة ‌أو ⁠الاحتجاز إذا حاولت الإبحار عبر مضيق هرمز.

وتشمل قائمة السفن المحظورة ناقلات نفط خام ضخمة جدا وناقلات للغاز الطبيعي المسال ولغاز البترول المسال وسفن المنتجات النفطية النظيفة ​وغيرها.

وقالت السعودية، الأربعاء، ⁠إن هجوما إيرانيا على ناقلة نفط مملوكة لشركة الشحن الوطنية التابعة لها أسفر عن ​مقتل اثنين من البحارة يحملان الجنسية الفلبينية.

وفي ​مضيق باب ⁠المندب، أظهرت بيانات شركة "كبلر" أن 31 سفينة شحن عبرت هذا الممر المائي الأربعاء، وهو أعلى رقم منذ ⁠24 ​آب/ أغسطس، وأعلى من متوسط ​عشرة أيام البالغ 25 سفينة.

وأشارت البيانات إلى أن 17 سفينة عبرت ​الممر المائي يوم الثلاثاء.