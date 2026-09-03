فانس: تدفق النفط في هرمز قارب المستوى الطبيعي وكل الخيارات مطروحة ضد إيران

قال نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن مستويات تدفق النفط عبر مضيق هرمز قاربت مستويات ما قبل الحرب، وشدد على أن كافة الاحتمالات مطروحة للتعامل مع إيران.

نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، خلال المؤتمر الصحافي في البيت الأبيض، 3 أيلول 2026 (Getty Images)

قال نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، الخميس إن تدفق النفط عبر مضيق هرمز عاد "تقريبا" إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب على إيران، وإغلاق طهران الممر الحيوي لإمدادات الطاقة.

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وقال فانس للصحافيين في البيت الأبيض "إذا عدنا إلى ثلاثة أشهر مضت، كم كانت كمية النفط والغاز التي تمر عبر المضيق في ظل التهديدات الإيرانية؟ لا شيء فعليا. الآن، هي عادت تقريبا إلى ما كانت عليه قبل اندلاع النزاع" في شباط/ فبراير، بالهجوم الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.

وأضاف فانس قائلا إن "كل الخيارات مطروحة لاستعمالها ضد إيران، بما في ذلك الضغط الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي والعمليات السرية".

وتابع قائلا "نضغط على إيران لمنعها من إطلاق النار على السفن التجارية وندرك أنها ستواصل محاولة ذلك"، وادعى أن "الإيرانيين يفقدون قدراتهم يوما بعد يوم".

وعن التصعيد الحالي بين واشنطن وطهران، قال فانس "في ما يتعلق بالحرب والجدول الزمني، لا أعتقد أنه من الدقيق وصف الوضع الحالي بأنه حرب".

وأردف قائلا "نحمي حاليا عددا كبيرا من السفن ولهذا لم نشهد أزمة طاقة عالمية"، موضحا أن "15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز الليلة الماضية".

وأضاف "لدينا أدوات إضافية كثيرة تحت تصرفنا، وسيستخدم الرئيس بعضها ضد إيران".

وتابع "إذا لم نقم بحماية الملاحة في مضيق هرمز فلن يقوم أي طرف آخر به، وسنواجه أزمة طاقة عالمية كارثية"، علما بأن المضيق كان مفتوحا قبل الحرب، وكانت تدفقات النفط والغاز المسال والأسمدة وسائر البضائع تغادره دون أي مشكلة.

وأما في ما يتعلق بالقصف الأميركي الذي استهدف حفل زفاف جنوبي إيران، مسببا مقتل 4 مدنيين، فقد اكتفى نائب الرئيس الأميركي بالقول "نحقق في الأمر"، وآثر التشكيك في رواية الإعلام الإيراني، قائلا "ما سأقوله هو إن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية لم تكن إلى الآن ناقلا موثوقا لما يحدث في هذا النزاع؛ لذلك أنا متشكك للغاية حيال ذلك".