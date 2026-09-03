موجز أنباء العالم الخميس

شنّت إيران هجمات على مصالح وقواعد أميركية بالخليج، ردا على قصف أميركي. واستلم لبنان أسيرا بالتزامن مع إعلان إسرائيل إطلاق 5 أسرى للتفاوض، واستُشهد شخصان بالمغير، فيما تسببت ظاهرة "إل نينيو" ودرجات الحرارة بكوارث مناخية عالمية.

شنّت إيران، الخميس، هجمات جديدة في الخليج قالت إنها استهدفت مصالح أميركية، غداة تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتوجيه مزيد من الضربات، في جولة تصعيد تنذر بإشعال المنطقة مجددا، بعد أكثر من ستة أشهر على اندلاع الحرب.

وبعد ليلة جديدة شهدت قصفا أميركيا على مواقع مختلفة في إيران، تسبب بمقتل 19 شخصا على الأقل، وتلاه رد إيراني واسع النطاق، حذر ترامب، أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة مستعدة "لشن هجوم آخر في أي وقت نريده"، فيما توعدت طهران برد "أوسع وأكثر تدميرا" إذا استمرت الهجمات.

وأعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أنه استهدف قواعد أميركية في الإمارات والكويت، رغم تهديدات ترامب.

إلى ذلك، توعّد قائد الحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، الخميس، بالثأر لأربعة أشخاص قُتلوا خلال حفل زفاف في جنوب البلاد، في ضربة حمّلت طهران الولايات المتحدة مسؤوليتها.

كما أفادت وكالة "تسنيم"، الخميس، بمقتل ستة من عناصر القوة البحرية التابعة للجيش في ضربات أميركية، الثلاثاء.

لبنان يتسلّم أسيرا من إسرائيل

تسلّم لبنان، الخميس، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر مواطنا كانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلته، وفق ما أفاد مصدر عسكري لبناني.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل، ستُطلق سراح 5 أسرى لبنانيين، وذلك في إطار المفاوضات مع بيروت.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إنّه "في إطار المفاوضات مع لبنان، أوعز رئيس الحكومة نتنياهو، بتعزيز جهود تحديد مكان جثامين (إسرائيليين) في لبنان، اختطفتهم وقتلتهم منظمات في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وإعادتها".

وأضاف أن نتنياهو "يُعنى بهذه القضية منذ عقود، منذ توليه منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "عمليات عديدة نُفّذت في الأشهر الماضية، لتحديد مكانهم، من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك عمليات برية".

شهيدان بهجوم على المغير

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيَين، مساء أمس الأربعاء، خلال مداهمته قرية المغير لتأمين هجوم شنّه المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، اعتقال شخص يُشتبه بمشاركته في هجوم شنّه عشرات المستوطنين، السبت، على قرية قصرة.

اليمن

قُتل 13 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية في اشتباكات مع الحوثيين، الخميس، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري، متهما الحوثيين بشن هجوم للسيطرة على المناطق المتاخمة لمضيق باب المندب.

سويسرا

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الخميس، أن ظاهرة "إل نينيو" الحالية قد تكون الأقوى منذ بدء التسجيلات قبل أربعة عقود، متوقعة أن تشتد خلال الأشهر المقبلة مع احتمال "قريب من مئة بالمئة" بأن تستمر حتى شباط/ فبراير 2027.

بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن ظاهرة "إل نينيو تتضخم أمام أعيننا".

وقال إن "العلم لا يترك مجالا للشك، فالكوكب يدخل في المجهول، والمياه تزداد حرارة. بلغت درجات حرارة سطح البحر مستويات غير مسبوقة، وتستمر في الارتفاع، ونجد أنفسنا في منطقة عالية المخاطر حيث تصبح الظواهر الجوية القصوى المعيار الجديد".

واشنطن

شهد المحيط الهادئ، الخميس، ظاهرة نادرة تمثلت في وجود ثلاثة أعاصير بصورة متزامنة، ما عزاه العلماء إلى ارتفاع درجات حرارة المياه الناجم عن ظاهرة "ال نينيو" القوية بشكل استثنائي.

بكين

أغلقت السلطات الصينية المدارس، وعلقت خدمات العبّارات في إقليم فوجيان بشرق الصين، الخميس، وسط تحذيرات من أن يتسبب إعصار "ساوديل" في هطول أمطار غزيرة.

برلين

سجلت ألمانيا عددا غير مسبوق من الوفيات المرتبطة بالحرارة، بلغ 16300 حالة، خلال موجات الحر الشديدة التي اجتاحت أوروبا هذا الصيف، وفقا لبيانات رسمية صدرت الخميس.

مدريد

أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الخميس، عدم وجود أي "أدلة قاطعة" على أن المغرب خطط أو دبّر تدفق المهاجرين إلى سبتة في تموز/ يوليو، عقب تقرير للشرطة الإسبانية أشار إلى إخفاقات عدة من جانب قوات الأمن المغربية.

لكن رئيس الحكومة انتقد بشدة تصريحات الحكومة المغربية "غير المقبولة" بشأن سبتة منذ بداية الأزمة، في انتقاد علني نادر للرباط التي تطالب بالسيادة على الجيب الواقع بشمال إفريقيا.

تونس

تشرع محكمة النقض التونسية، الخميس، النظر في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، التي حكم فيها على عشرات الأشخاص، من بينهم شخصيات من المعارضة ومحامون، بعقوبات مشددة.

روسيا وأوروبا

أعلنت روسيا، الخميس، أنها ستغلق معهد "غوته" الألماني على أراضيها قريبا، ردا على إجراء مماثل اتخذته ألمانيا بحق المركز الثقافي الروسي في برلين.

وفي لندن، استدعت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، القائم بالأعمال الروسي في المملكة المتحدة، لإدانة ما اعتبرته "هجوما شائنا ومتهورا"، بعد العثور على طائرة مسيرة مفخخة في مطار لايبزيغ بألمانيا، الشهر الماضي.

وأفادت أجهزة الاستخبارات الدنماركية، الخميس، في بيان، أن روسيا تعمل بشكل "نشط" على التحضير لعمليات تخريب ضد الدنمارك، ولا سيما قطاع الصناعات الدفاعية فيها.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، أن روسيا لا تحتاج في الوقت الراهن إلى استدعاء مزيد من الأشخاص للمشاركة في الحرب على أوكرانيا، واصفا التكهنات بشأن استدعاء عسكري جديد بأنها "معلومات مضللة" من الجانب الأوكراني.

ألمانيا

أُوقف مواطنان بلغاريان في ألمانيا للاشتباه بإلقائهما عبوات حارقة على مجمع يضم مقار لشركات تصنيع أسلحة، وفق ما أفادت الشرطة، الخميس.

لندن

أجرى رئيس الحكومة البريطانية، آندي بورنهام، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، أول محادثات رسمية بينهما تصدرتها الهجرة القانونية والعلاقات البريطانية الأوروبية.

النيبال

أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ، الخميس، ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1252 قتيلا على الأقل، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 آب/ أغسطس في البلدين إلى 1273 قتيلا، فيما لا يزال 4757 شخصا في عداد المفقودين.

تايوان

أعلن خفر السواحل التايوانيون، الخميس، نشر سفن لمراقبة سفن صينية تبحر في المياه الواقعة شرق الجزيرة، وذلك ردا على إعلان الصين تنفيذ دورية جديدة في المنطقة.

تركيا

أعلنت النيابة العامة التركية، الخميس، فتح تحقيق بحق أحمد داود أوغلو بتهمة إهانة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في آخر خطوة تستهدف رئيس الوزراء الأسبق الذي كان حليفا سياسيا للرئيس، قبل أن ينشق عنه، ويعلن تأسيس حزب جديد.

واشنطن

دخلت الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة تصل إلى 100% على الطائرات المسيرة المستوردة ومكوناتها حيّز التنفيذ، الخميس، في إطار مساعي إدارة ترامب لدعم الشركات الأميركية بوجه هيمنة الصين على هذا القطاع.

فنزويلا

نفى وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، الأربعاء، عقب زيارة لكراكاس، أن تكون واشنطن تسعى إلى "سرقة النفط الفنزويلي"، ردا على الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق الذي أبرم أخيرا، والذي ينص على قيام الولايات المتحدة باستغلال 20% من احتياطات البلاد.

واشنطن

منعت قاضية فدرالية، الأربعاء، تنفيذ مرسوم للرئيس دونالد ترامب، يستهدف الأشخاص الذين قال إنهم يدخلون الولايات المتحدة تحت ستار السياحة، بينما هم في الواقع ينوون إنجاب أطفال على أراضيها.

باريس

يعود إلى فرنسا، الخميس، المخرجان الفرنسيان غاييل موكايير وسيباستيان بيريز بيزاني، اللذان احتُجزا في توغو أواخر تموز/ يوليو، وأُطلق سراحهما الثلاثاء.