بوتين: فرص التسوية الدبلوماسية في أوكرانيا لا تزال قائمة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع في أوكرانيا لا تزال قائمة، مؤكدًا استمرار الاتصالات مع واشنطن، ومشيرًا إلى انفتاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العمل البناء، وفق قوله.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إن فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع في أوكرانيا لا تزال قائمة، مشددًا على أن أي اتفاق يجب أن يبدأ بتفاهم بين موسكو وكييف، قبل أن تسهم دول أخرى في تنفيذه.

وجاءت تصريحات بوتين خلال الجلسة العامة لـ"المنتدى الاقتصادي الشرقي" في مدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث أكد استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن الملف الأوكراني، بما في ذلك عبر قنوات استخباراتية.

وقال بوتين إن موسكو "ممتنة لكل من يحاول المساهمة في حل هذه القضية"، مضيفًا: "هل توجد فرص؟ في رأيي، نعم، هناك فرص".

وأضاف أن حل الصراع يجب أن يتم، قبل كل شيء، بين روسيا وأوكرانيا، معتبرًا أن ذلك يمثل "النهج الصحيح".

بوتين: ترامب منفتح على العمل البناء

وفي سياق العلاقات الروسية الأميركية، قال بوتين إن استعادة العلاقات بين البلدين تعتمد على الجانبين، معربًا عن اعتقاده بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منفتح على العمل البناء.

وقال: "بقدر ما أفهم وأشعر وأرى، فإن الرئيس ترامب يتجه نحو هذا النوع من العمل الإيجابي"، معربًا عن أمله في استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن والوصول إلى "نتيجة إيجابية".

وفي المقابل، انتقد بوتين الهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن والطائرات المدنية، معتبرًا أنها تعرقل فرص إجراء مفاوضات سلام مباشرة.

ووصف الاستيلاء على السفن المدنية واستهداف السفن التجارية والتهديدات ضد الطائرات المدنية بأنها "إرهاب دولة"، محذرًا من أن الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا والتي لا تتخذ إجراءات حيال هذه الأفعال تتحول إلى "شركاء في الإرهاب الدولي".

موسكو تنفي الحاجة إلى التعبئة

وتطرق بوتين إلى الوضع العسكري، قائلًا إن روسيا تسرّع تطوير أنظمة الدفاع الجوي، وإن جميع الهجمات التي استهدفت مصافي النفط الروسية في الليلة السابقة تم صدها، وفق قوله.

ونفى مجددًا وجود خطط لتعبئة عسكرية جديدة، واصفًا الأنباء المتداولة بهذا الشأن بأنها "هجوم معلوماتي" يهدف إلى التأثير على انتخابات مجلس الدوما.

وقال بوتين: "لا يوجد اليوم أي سيناريو يستدعي التعبئة".

وفي شأن اقتصادي، أشار إلى أن رجال أعمال روسًا قدموا مؤخرًا تبرعات طوعية لخزينة الدولة بلغت مئات مليارات الروبلات، واصفًا حجم هذه التبرعات بأنه كان "مفاجأة مطلقة" بالنسبة إليه.