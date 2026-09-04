تقرير: إدارة ترامب تسعى لاتفاق شامل مع إيران يشمل النووي ومضيق هرمز

تسعى إدارة ترامب لاتفاق أشمل مع إيران يشمل الملف النووي ومضيق هرمز، حيث يعمل وسطاء على وضع إطار مفاوضات محتمل، مع تأكيد واشنطن رغبتها بفتح المضيق بغض النظر عن اتفاق طهران ومسقط، وسط تراجع عبور السفن.

تسعى إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولا مع إيران، يتناول ملف مضيق هرمز إلى جانب الملف النووي.

جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "فايننشال تايمز"، الجمعة، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أشارت إلى أن وسطاء يعملون حاليا على وضع إطار لمفاوضات بين طهران وواشنطن، بشأن هذا الاتفاق الجديد المحتمل.

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن المصادر أن واشنطن أبلغت الوسطاء برغبتها في بقاء مضيق هرمز مفتوحا، وذلك بصرف النظر عن الاتفاق بين طهران ومسقط.

وأظهرت بيانات شحن، الجمعة، ‌أن أربع سفن لشحن السلع الأولية عبرت ​مضيق هرمز، ​أمس الخميس، بانخفاض عن ⁠تسع سفن في ​اليوم السابق، وبما ​يقل كثيرا عن متوسط 10 أيام البالغ نحو ​15 سفينة.

وقال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، الخميس، إنه لن يُصنّف المواجهة مع إيران على أنها "حرب"، رغم تواصل التصعيد؛ وذلك في تعليقات جاءت وسط مؤشرات متزايدة على أن ترامب يحاول طي صفحة الصراع الذي عرقل عمل إدارته.

وبعد شهر من الهدوء النسبي في الحرب، عاد التصعيد العسكري الأحد مع تبادل الضربات، في وقت لا يزال المسار الدبلوماسي متعثرا، وفيما تفرض إيران حصارا على مضيق هرمز الإستراتيجي.

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