موجز أنباء العالم الجمعة

تصاعد المواجهات في اليمن، بالتزامن مع استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب على إيران، فيما تشهد أوكرانيا وبريطانيا وتركيا وإيطاليا تطورات سياسية وأمنية متباينة. في ما يلي أبرز أنباء العالم الجمعة.

قُتل أكثر من 120 شخصا في المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ الخميس، علما أنها الأعنف منذ سنوات، بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين الجمعة.

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لبنان/ إسرائيل

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نقلت إلى لبنان أربعة أسرى إضافيين أفرجت عنهم إسرائيل، غداة تسليم أسير الخميس.

واعتبر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تعزز "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، مضيفا أن القوات لن تنسحب من هذا الموقع الإستراتيجي لحزب الله.

القدس

استشهد فلسطيني برصاص قوات الشرطة الإسرائيلية بزعم أنه حاول تنفيذ عملية بسكين في القدس المحتلة.

كوريا الجنوبية/ أميركا

أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية، أن سيول تدرس تقديم "مساهمة" لتأمين الملاحة في مضيق هرمز الإستراتيجي الذي يشهد توترا متزايدا منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

في الأثناء، سجل سعر الديزل، الوقود الحيوي المستخدم في النقل البري والزراعة والبناء، عتبة قياسية جديدة في الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت جمعية السيارات الأميركية، وسط اضطرابات ناجمة عن الحرب على إيران.

أوكرانيا

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأجهزة الأمنية في بلاده بعد تبادل لإطلاق النار بين عناصر من جهازين في كييف هذا الأسبوع، معلنا عزمه إقالة مسؤولين رفيعي المستوى.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيطلب من الأوروبيين تسديد قيمة المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا في عهد سلفه الديمقراطي جو بايدن، في منشور على منصته "تروث سوشال".

نددت منظمة الصحة العالمية بهجمات استهدفت مستودعاتها في أوكرانيا، مشيرة إلى أنّ ثلاثة منها استُهدفت خلال الأشهر الثلاثة الفائتة.

الإمارات

أصدر رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان عفوا عن عبد الرحمن القرضاوي، الناشط المصري المعارض نجل الداعية الراحل المقرّب من الإخوان المسلمين، بعد أسبوع من الحكم عليه بالسجن عشر سنوات، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

تركيا

اعتقلت السلطات التركية قبطان ناقلة نفط اصطدمت بسفينة شحن قبالة إسطنبول ما تسبب بغرقها وفقدان طاقمها، بالإضافة إلى مساعده الثالث، بتهمة القتل غير العمد؛ حسبما أعلن مدعون.

ارتفعت حصيلة ضحايا انقلاب عبّارة قبالة سواحل شمال قبرص إلى 12 قتيلا، بعد أن انتشلت فرق الإنقاذ جثتي امرأتين، بينما لا يزال 16 شخصا في عداد المفقودين؛ وفق ما أفاد مسؤولون الجمعة.

النيبال

انتشلت فرق الإنقاذ عاملين على قيد الحياة كانا محاصرين في نفق طمرته الوحول والركام في شمال النيبال بعد أكثر من أسبوع على الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في 26 آب/ أغسطس.

بريطانيا

يعقد حزب "ريفورم يو كاي" المناهض للهجرة مؤتمره السنوي، فيما يسعى زعيمه اليميني المتطرف نايجل فاراج إلى طي صفحة العديد من الفضائح بعد ساعات من تلقي الشرطة بلاغا بشأن الحزب على خلفية اتهامات جديدة بانتهاك قواعد التبرعات.

إلى ذلك، شددت بريطانيا على أن جزر فوكلاند "بريطانية" بعدما قال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إن "رياح التغيير" تصب في صالح مطالبة بلاده بالأرخبيل، مشيرا إلى استعداد واشنطن لإعادة النظر في حيادها إزاء النزاع.

الدانمارك

أعلنت الدانمارك استعدادها لبدء إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى "مراكز عودة" خارج أوروبا اعتبارا من عام 2027، تزامنا مع استضافتها محادثات مع أربع دول في الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين.

إيطاليا

تحتفل جورجيا ميلوني بإنجاز حكومتها اليمينية المتطرفة أطول فترة حكم في إيطاليا بعد الحرب، بتنظيم تجمع حاشد بمدينة باري يتوقع أن يشارك فيه آلاف المؤيدين، فيما يتظاهر محتجون في مكان قريب.

أميركا

يتوجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع المقبل في جولة بأميركا اللاتينية تشمل كولومبيا والإكوادور والبيرو، التي يقيم قادتها علاقات وثيقة مع الرئيس دونالد ترامب؛ وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الجمعة.

الفيليبين

أصدرت محكمة فيليبينية مذكرة توقيف بحق نائبة الرئيس سارة دوتيرتي بتهمة توجيه تهديد بالقتل للرئيس، فيما صرّح محاموها بأنها "ستلجأ إلى جميع سبل الطعن القانونية المتاحة".

بورما

وصل الرئيس السابق للمجلس العسكري في بورما مين أونغ هلاينغ إلى فيتنام، ضمن جولة دبلوماسية إقليمية يسعى من خلالها إلى كسر العزلة التي أعقبت الانقلاب.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد في آب/ أغسطس، وسط ارتفاع درجات الحرارة وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إذ بلغت أسعار السكر على سبيل المثال أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام، وفق تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).

أميركا/ بريطانيا

قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن المملكة المتحدة اختارت "بروكسل على حساب أميركا"، مبديا أسفه لعدم استغلال بريطانيا حرية خروجها من الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة.