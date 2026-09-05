روسيا تعلق هجماتها على كييف مع وصول مبعوثي ترامب لطرح مقترح لإنهاء الحرب

أصدر بوتين "أمرا بعدم قصف كييف لمدة ثلاثة أيام، بدءا من منتصف ليل اليوم"، مضيفا أن القرار "على ترابط بالتحضيرات وبإجراء المفاوضين الأميركيين مفاوضات في كييف".

وصل المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو، السبت، لطرح مقترح لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات في أوكرانيا.

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وبعد محادثات في موسكو، من المقرر أن يتوجه موفدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كييف في أحدث محاولة من واشنطن لكسر الجمود الدبلوماسي في أعنف نزاع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة عرقلة زيارة المبعوثين بشن غارات ليل الجمعة - السبت على مطاري كييف، بالإضافة إلى ضرب هدف مدني في منطقة دنيبرو أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وكتب زيلينسكي على "إكس": "من الواضح أن هذه الضربات الروسية على المطارات تشكل ردا على المباحثات والتحضيرات المتصلة باحتمال زيارة الجانب الأميركي لأوكرانيا من طريق الجو وهبوطه في مطاري كييف أو بوريسبيل"، مؤكدا أنه "لن تكون هناك تهديدات للدبلوماسية" من الجانب الأوكراني.

وفي وقت لاحق السبت، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل لقائه الموفدَين بعدم قصف كييف لمدة ثلاثة أيام، تزامنا مع زيارتهما المرتقبة للعاصمة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن بوتين "أصدر أمرا بعدم قصف كييف لمدة ثلاثة أيام، بدءا من منتصف ليل اليوم"، مضيفا أن القرار "على ترابط بالتحضيرات وبإجراء المفاوضين الأميركيين مفاوضات في كييف".

وستكون هذه الزيارة الأولى لصديق ترامب، رجل الأعمال ويتكوف، وصهره كوشنر إلى كييف منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي متعهدا بحل النزاع.

وسيكون السفر جوا خطوة غير معتادة إلى حد كبير، إذ أن المجال الجوي الأوكراني مغلق منذ بدء الغزو الروسي في أواخر شباط/ فبراير 2022. وقد سافر معظم القادة والمسؤولين الذين زاروا كييف بالقطار.

وصرح مسؤول أوكراني رفيع المستوى، بأن المبعوثين سيصلان إلى كييف الأحد، فيما ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن المبعوثين سيلتقيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو السبت.

وقال ترامب للصحافيين إن المفاوضَين سيسعيان إلى درس إمكان إحراز تقدم نحو السلام.

وتعثرت الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لوضع حد للغزو الروسي في الأشهر الأخيرة، مع تحول تركيز واشنطن إلى الحرب على إيران.

وتحوّل الغزو الروسي لأوكرانيا إلى أسوأ صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وأسفر عن مقتل آلاف المدنيين ومئات الآلاف من الجنود.

وقال ترامب "أوفدت ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وهما مفاوضان بارعان. لقد أدّيا عملا رائعا، وأرسلناهما لنرى إن كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق. وقد تكون هناك فرصة جيدة لتحقيق ذلك".

وأضاف "إنهما يحملان معهما مقترحا لإنهاء الحرب".

وامتنع الرئيس الأميركي عن الكشف عما إذا كانت الخطة تتضمن تنازل أوكرانيا عن أراضٍ كما أشار سابقا، لكنه قال "لدينا فكرة للسلام".

وتوجه ويتكوف وكوشنر، اللذان شاركا في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإيران، مرارا إلى موسكو في محاولات دبلوماسية سابقة.

حرب طاحنة

يأتي هذا المسعى الدبلوماسي المتجدد في ظل تبادل روسيا وأوكرانيا الهجمات الصاروخية البعيدة المدى وبواسطة الطائرات المسيّرة.

وقبل ساعات من إعلان ترامب إرسال المبعوثين، اتهم زيلينسكي روسيا بإطلاق طائرة مسيّرة أصابت مقر جهاز الأمن الداخلي (إس بي يو) في كييف، لافتا إلى أنها كانت تستهدف مكتب رئيس الجهاز.

ورغم الطابع غير المسبوق لهذه الضربة، طرح الرئيس الأوكراني وقف إطلاق النار مع روسيا أثناء الزيارة المرتقبة للموفدَين.

وقال في كلمته المسائية "لن نشنّ ضربات جوية من جانبنا، وعلى روسيا أن تحترم وقف إطلاق النار بشكل متبادل، من دون أن تشنّ ضرباتها الجوية، للمدة المطلوبة من أجل عقد هذه المباحثات".

وبعد ساعات، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبيتروفسك أولكسندر غانزا، إن غارة جوية روسية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في مدينة كاميانسكي جنوب شرق البلاد.

وقال زيلينسكي، الأربعاء، إن المجال الجوي الروسي سيكون "غير آمن" في ظل تزايد هجمات كييف بالطائرات المسيّرة على الأراضي الروسية.

وقال السبت، إن أوكرانيا "ستعدّل" عملياتها الجوية لضمان "ألا تشكل أي تهديد للمسار الدبلوماسي من جانبنا".

وتأتي زيارة ويتكوف وكوشنر بعد أكثر من أسبوع من زيارة نادرة لموسكو قام بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف الذي حذّر روسيا من أي هجوم على الدول الأعضاء في حلف الناتو؛ حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع استقبلت الولايات المتحدة وزير المال الروسي في إطار قمة وزارية لمجموعة العشرين في ولاية كارولاينا الشمالية.