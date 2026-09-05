موجز أنباء العالم السبت

أعلنت إيران سماع انفجارات في جزيرة خرج التي تضمّ ميناء النفط الرئيس في الجمهورية، وإسرائيل تواصل العدوان على لبنان وتقتل 4 لبنانيين وتصيب 32 آخرين في غارات عدة، والسفير الأميركي الداعم للاستيطان يحمّل إسرائيل مسؤولية حماية الفلسطينيين بالضفة.

يستمر التصعيد العسكري الأميركي ضد إيران، وآخره استهداف جزيرة خرج الإيرانية التي تضمّ الميناء النفطي الرئيس في الجمهورية الإسلامية، أما على الجبهة اللبنانية فقد واصلت إسرائيل عدوانها الحربي رغم المحادثات الجارية والاتفاق الموقع عليه بينها وبين لبنان، وفي آخر حصيلة للعدوان قتلت 4 لبنانيين وأصابت 32 آخرين، زاعمة بأنها استهدفت بنى تحتية وعناصر لحزب الله.

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إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي "عدة انفجارات" قرب جزيرة خرج، الميناء النفطي الرئيس في البلاد، على وقع التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة.

لبنان

استُشهد 4 لبنانيين وأصيب 32 آخرون بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت جنوبي لبنان الجمعة، وفق حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة اللبنانية السبت.

من جهته، زعم الجيش الإسرائيلي أنه شنّ غارات خلال الليل على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله، ردا على إطلاقه مسيّرة باتجاه قواته في جنوبي لبنان.

فلسطين

رأى السفير الأميركي في إسرائيل، مايك هاكابي، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، محذرا من "عواقب وخيمة" للعنف الذي يمارسه المستوطنون، وذلك خلال لقائه فلسطينيين أميركيين أفادوا بتعرضهم لهجمات.

كما نفى هاكابي وجود خطة لتهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بعدما طرح وزيران إسرائيليان أفكارا حول كيفية طرد مليوني نسمة من القطاع المدمر والمنكوب.

اليمن

قُتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون في اليمن في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين، بحسب ما أدلت به مصادر طبية وعسكرية لوكالة "فرانس برس".

العراق

شهدت بغداد طوابير طويلة أمام محطات البنزين، مع استمرار تراجع الواردات عبر مضيق هرمز منذ اندلاع حرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

جنوبي السودان

استهدف هجوم قاعدة عسكرية في ولاية واراب بشمال جنوب السودان، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا هم 16 عنصرا من القوات المسلحة والشرطة و4 مدنيين، إضافة إلى 6 من المهاجمين، وفق ما أفادت السلطات الإقليمية وكالة "فرانس برس" السبت.

الحرب الروسية الأوكرانية

وصل المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو، لطرح مقترح لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات في أوكرانيا، على أن يتوجها الأحد إلى كييف.

وتزامنا مع هذه الزيارة، أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بعدم قصف كييف مدة 3 أيام.

في المقابل، ندد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بضربات روسية استهدفت مطاري كييف خلال الليل، معتبرا أنها محاولة لعرقلة الزيارة.

أما ميدانيا، فقد أسفرت غارة جوية روسية عن مقتل 4 أشخاص في جنوب شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن رئيس السلطة العسكرية في دنيبروبيتروفسك، وذلك في ظل تبادل كثيف للهجمات الصاروخية البعيدة المدى والطائرات المسيّرة بين البلدين.

نيبال

انتشل عناصر الإنقاذ في نيبال مواطنا صينيا على قيد الحياة من نفق طمرته الأنقاض، فيما تواصل الفرق المتخصصة البحث عن مفقودين بعد 10 أيام على الفيضانات المدمرة التي اجتاحت منطقة حدودية بين نيبال والصين.

الولايات المتحدة الأميركية

أعلن قاض بطلان محاكمة امرأة أميركية متهمة بقتل أطفالها الثلاثة الصغار، بعدما عجزت هيئة المحلفين عن التوصل إلى حكم بالإجماع في حقها.

وأيّد 11 عضوا في هيئة المحلفين تبرئة كلانسي لعدم مسؤوليتها الجنائية بسبب إصابتها باضطراب عقلي، فيما عارضهم عضو واحد.