نيبال: العثور على ناج وناجية بعد 10 أيام من وقوع الفيضانات

تمكن رجال الإنقاذ في نيبال من انتشال مواطن صيني وامرأة نيبالية على قيد الحياة، بعد 10 أيام من الفيضانات المدمرة، فيما لا يزال نحو 900 عامل مفقودين في مشاريع للطاقة الكهرومائية.

قال مكتب رئيس وزراء نيبال إن رجال الإنقاذ في نيبال انتشلوا مواطنا صينيا حيا من نفق طاقة كهرومائية، بعد 10 أيام من وقوع الفيضانات، كما انتشل الجيش امرأة على قيد الحياة من منزل في حادثة أخرى.

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وترفع عملية الإنقاذ الأخيرة العدد الإجمالي للعمال الذين أُنقذوا أحياء من مشروع "تريشولي" للطاقة الكهرومائية إلى 3 عمال، إضافة إلى إنقاذ عاملين نيباليين اثنين من نفق في محطة "تريشولي إيه 3" للطاقة الكهرومائية أمس الجمعة.

وقالت السلطات إن حوالي 900 عاملا لا يزالون مفقودين من 12 مشروعا للطاقة الكهرومائية بمختلف أنحاء نيبال، حيث يعتقد أن حوالي 500 محاصرون في أنفاق مختلفة.

وذكر جيش نيبال أن فريق إنقاذ مشتركا من أفراد الجيش وخبراء كوارث كوريين جنوبيين أنقذوا الرجل من نفق طوله 225 مترا (حوالي 738 قدما)، وأنه يمر بتقييم صحي.

وأظهرته الصور وهو ينقل عبر مروحية، إذ كان مسعف عسكري يفحصه خلال الرحلة.

وأظهرت صورة نشرها تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في" اثنين من رجال الإنقاذ وهما يحملان الرجل خارج النفق.

وقالت قناة "سي سي تي في" إنها حصلت على تسجيل صوتي للرجل وهو يتحدث مع أحد الضباط، موضحا أنه كان يصرخ مرارا كلما رأى أضواء فرق الإنقاذ، إلا أن أفراد الطواقم لم يتمكنوا من سماعه.

وقال الرجل: "عندما أنقذوني اليوم، عندما سلطوا الضوء أمام عيني، لم أكن أصدق ما حدث".

وجرى نقل الرجل إلى أحد المستشفيات، وكانت حالته مستقرة وفقا لشبكة "سي سي تي في".

وذكرت السلطات أن جهود الإنقاذ تركزت بصورة متزايدة على 12 مشروعا للطاقة الكهرومائية في أنحاء نيبال، حيث لا يزال نحو 900 عاملا في عداد المفقودين، فيما يعتقد أن نحو 500 آخرين عالقون داخل أنفاق مختلفة.

وتواصل فرق إنقاذ متخصصة من الهند والصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة عمليات البحث بين الأنقاض والمباني المتضررة والأنفاق في هذه المشاريع، أملا في العثور على ناجين.

وقال المتحدث باسم الجيش النيبالي إن رجال الإنقاذ انتشلوا امرأة على قيد الحياة من منزل، بعد 10 أيام من وقوع الفيضانات في بلدة نوواكوت.

وأظهرت الصور التي نشرها جيش نيبال مشهد عثور رجال الإنقاذ على المرأة مغطاة بالطين، وأعطوها زجاجة مياه قبل أن ينقلوها إلى مكان آمن ويغطوها ببطانية رمادية.

وقالت وكالة إدارة الكوارث في نيبال إن 1300 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في فيضانات 26 آب/ أغسطس، التي يرجّح أن تكون ناجمة عن انهيار نهر جليدي، فيما لا يزال أكثر من 5000 شخص في عداد المفقودين.