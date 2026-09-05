واشنطن توافق على صفقة ذخائر "تعزز قدرات الدفاع الجوي" السعودية

وافقت واشنطن على صفقة محتملة لبيع ذخائر "الهجوم المباشر المشترك واسعة المدى" إلى السعودية بقيمة تقديرية تبلغ 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى صفقة محتملة لبيع محركات "إيه.جي.تي 1500" بقيمة تقديرية تبلغ 750 مليون دولار.

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، الموافقة على صفقة بقيمة خمسة مليارات دولار لبيع قنابل ومجموعات توجيه قنابل ومعدات عسكرية أخرى ستعزز "قدرات الدفاع الجوي" للسعودية التي تعرضت لهجمات متكررة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إنها وافقت على صفقة محتملة لبيع ذخائر "الهجوم المباشر المشترك واسعة المدى" إلى السعودية بقيمة تقديرية تبلغ 5 مليارات دولار. وأشارت إلى أن شركة "بوينغ" ستكون المتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة.

كما أعلنت موافقتها على صفقة محتملة لبيع محركات "إيه.جي.تي 1500" بقيمة تقديرية تبلغ 750 مليون دولار. وأوضحت أن شركة "هانيويل" ستكون المتعاقد الرئيسي في صفقة بيع المحركات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "الصفقة المقترحة ستعزز قدرات الدفاع الجوي للمملكة العربية السعودية للتصدي للتهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية وتقوي دفاعاتها الداخلية وتحسّن التشغيل البيني مع الأنظمة التي تستخدمها القوات الأميركية وشركاء آخرين في منطقة الخليج".

وأضافت الوزارة أن الصفقة ستدعم أيضا "أهداف السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف الناتو".

وتعرضت السعودية لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ شنتها إيران والحوثيون في اليمن خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران.

وأخطرت وزارة الخارجية الكونغرس بالصفقة المقترحة لبيع الذخائر إلى الرياض، وهي لا تزال بحاجة إلى موافقة المشرعين الأميركيين.