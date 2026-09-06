بوتين يبحث مع مبعوثي ترامب سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا

تعكس المحادثات الروسية الأميركية محاولة جديدة لكسر الجمود الذي يحيط بمسار إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط حديث عن أفكار ومشروعات قد تشكل أرضية لتفاهمات أوسع بين موسكو وواشنطن، فيما تبقى مواقف كييف ومآلات التفاوض عوامل حاسمة.

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، محادثات استمرت أكثر من ثلاث ساعات مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، تناولت سبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، وفق ما أفاد مستشار الكرملين يوري أوشاكوف، الذي وصف اللقاء بأنه "مفيد للغاية" من دون الإشارة إلى تحقيق تقدم ملموس.

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وقال أوشاكوف إن المبعوثين الأميركيين طرحا عددا من الأفكار بشأن السبل المحتملة للتوصل إلى تسوية، من دون الكشف عن تفاصيلها.

وأضاف أن بوتين أبلغهما بأن روسيا تحقق "تقدما حقيقيا" في ساحة المعركة، معرباً عن ثقته بتحقيق أهداف بلاده، ومشددا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة "جميع الأسباب الجذرية للصراع".

وفي واشنطن، قال مسؤول في البيت الأبيض إن المحادثات بين الجانبين كانت "جوهرية"، وإنهما ناقشا خططا تتعلق بالخطوات التالية في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه المحادثات في وقت كثفت فيه روسيا وأوكرانيا الضربات الجوية بعيدة المدى خلال الأسابيع الأخيرة، فيما بقيت خطوط الجبهة مستقرة إلى حد كبير. وتكرر موسكو منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 تأكيدها أن إنهاء الحرب يتطلب معالجة الأسباب التي تعتبرها جذوراً للصراع.

وكان ويتكوف وكوشنر قد وصلا إلى موسكو في زيارة هي الأولى لهما منذ كانون الثاني/يناير، نيابة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وغادر المبعوثان روسيا جوا عقب لقائهما بوتين، على أن يتوجها إلى كييف اليوم الأحد للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح أوشاكوف أن النقاشات لم تقتصر على الملف الأوكراني، بل شملت أيضاً قضايا اقتصادية ومشروعات روسية أميركية كبرى محتملة، قال إنها قد تحقق منفعة متبادلة للبلدين.

وفي السياق ذاته، أشاد بوتين بجهود ترامب الرامية إلى دفع المفاوضات، فيما لا تزال طبيعة المقترحات التي ناقشها الجانبان ومدى إمكانية تحويلها إلى اتفاق لإنهاء الحرب غير واضحة.