تايوان ترصد 21 طائرة عسكرية و15 سفينة صينية حول أراضيها

شهد محيط تايوان خلال 24 ساعة تحركات عسكرية صينية شملت 21 طائرة و10 سفن حربية و5 سفن رسمية، بينها 13 طائرة عبرت خط الوسط لمضيق تايوان، وردّت الأخيرة بنشر طائرات وسفن حربية وأنظمة صاروخية لمراقبة النشاط الصيني.

رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان 21 طائرة عسكرية و10 سفن حربية و5 سفن رسمية تابعة للصين حول تايوان، بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

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وعبرت 13 من الطائرات التابعة لجيش التحرير الشعبي، وعددها 21، خط الوسط لمضيق تايوان في منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية والشرقية للبلاد، طبقا لما ذكرته الوزارة.

وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الجيش الصيني، حسب موقع "تايوان نيوز" اليوم الأحد.

ورصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان، حتى الآن هذا الشهر، طائرات صينية 24 مرة وسفنا 52 مرة. ومنذ أيلول/ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية، والسفن الحربية العاملة حول تايوان بنسق تدريجي.

ويحدد "المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية" تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها: "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما، دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".