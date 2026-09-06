موجز أنباء العالم الأحد

تصاعدت المواجهات الإيرانية الأميركية بالخليج، وقصف إسرائيلي لجنوب لبنان، بينما دانت 8 دول دعوات تهجير غزة. وبحث مبعوثا ترامب بكييف خطة السلام. وشلّ بركان مطارات إندونيسيا، وخلّفت فيضانات النيبال آلاف القتلى والمفقودين، واستقبلت غويانا مُرحّلي أميركا.

توعدت إيران، اليوم الأحد، بتصعيد ردودها على الضربات الأميركية التي تستهدفها، وذلك مع تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في مياه الخليج شملت ناقلات نفط وسفنا حربية.

وأعلنت طهران في وقت مبكر، صباح الأحد، أنها استهدفت زورقا أميركيا في مضيق هرمز، عقب استهداف الجيش الأميركي ثلاث ناقلات نفط قرب مناطق ساحلية.

وتوعد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، الولايات المتحدة بردّ "أسرع وأشد" على ضرباتها.

كذلك، قال الناطق باسم الحرس الثوري، حسين محبي، الأحد، إن طهران تعمل على تكبيد واشنطن خسائر اقتصادية.

شهداء في لبنان

استشهد أربعة أشخاص وأصيب عشرون في غارات شنّها سلاح الجو الإسرائيلي على جنوب لبنان، صباح الأحد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن هذه الغارات ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيّرتين على جنوده في "المنطقة الأمنية" التي يقيمها في جنوب لبنان.

وردا على ذلك، طالب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الأحد، الولايات المتحدة بـ"التحرك العاجل" لوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب، مندّدا بـ"تصعيد خطير" رغم وقف اتفاق النار المعلن مع حزب الله، والاتفاق الإطاري بين حكومتي البلدين.

طهران

اعتقلت السلطات الإيرانية عددا من الأشخاص بعد انتشار فيديو يُظهر راكبي دراجات نارية في طهران يلوّحون بأعلام منظمة "مجاهدي خلق" المحظورة، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي، الأحد.

إدانة عربية وإسلامية بشأن تهجير أهالي غزة

رأت ثمانية بلدان عربية وإسلامية أن تصريحات وزيرين إسرائيليين في شأن تهجير الفلسطينيين من غزة، تشكّل "تحديا مباشرا" لخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في القطاع، محذّرة من تحوّلها الى "سياسة معلنة" لإسرائيل.

كييف

بدأ المبعوثان الأميركيان، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، الأحد، اجتماعا مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كييف التي وصلاها حاملين، بحسب الرئيس دونالد ترامب، اقتراحا لوضع حد للحرب مع روسيا المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، غداة لقائهما الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو.

وهذه أول زيارة يقوم بها ويتكوف، رجل الأعمال المقرب من ترامب، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، لأوكرانيا منذ بدء وساطتهما في هذا النزاع.

ووصل المبعوثان في قطار إلى محطة كييف المركزية، بعدما حطت طائرتهما فجر الأحد في مدينة جيشوف البولندية القريبة من الحدود الأوكرانية، بحسب موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الطيران.

وكتب زيلينسكي عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبيل وصولهما: "لطالما أظهرت أوكرانيا موقفا بناء وستستمر في ذلك. نتمنى الإسراع في وقف الحرب. السلام ضروري. ومن الضروري تقديم ضمانات أمنية".

إندونيسيا

علقت إندونيسيا العمليات في مطارها الدولي الرئيسي على مشارف جاكرتا، الأحد، فضلا عن الرحلات في خمسة مطارات أخرى، بعد ثوران بركان أناك كراكاتوا على بعد 150 كيلومترا من العاصمة، ما عرقل خطط آلاف المسافرين.

وثار بركان أناك كراكاتوا السبت مطلقا نافورة من الحمم وأصواتا مدوية سُمعت حتى مسافة 700 كيلومتر، وفق وكالة الجيولوجيا في إندونيسيا.

وأفادت وكالة علم البراكين بتسجيل ثورانين بركانيين جديدين، الأحد.

النيبال

أكد وزير الطاقة النيبالي، الأحد، أن فرق الإغاثة تواصل جهودها بلا توقف بحثا عن ناجين، بعد 11 يوما على كارثة الفيضانات التي اجتاحت شمال البلاد.

وبحسب أحدث حصيلة غير نهائية أصدرتها الهيئة النيبالية المعنية بالاستجابة للحالات الطارئة، أسفر جدار المياه والجليد والحطام الذي اجتاح عددا من الوديان في منطقة تقع على الحدود مع الصين عن مقتل ما لا يقل عن 1341 شخصا وفقدان نحو 4996 شخصا.

على الجانب الصيني، ارتفعت حصيلة الفيضانات الكارثية التي اجتاحت منطقة الهيمالايا عند الحدود الصينية - النيبالية أواخر آب/ أغسطس إلى 43 قتيلا، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، الأحد.

تايلاند

غادرت حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" ميناء لايم تشابانغ التايلندي، حيث كان طاقمها يقضي منذ الأربعاء أول إجازة له بعد 286 يوما في عرض البحر، وهي فترة طويلة جدا تخللها جدل حول ظروف العيش على متن الحاملة.

كوبنهاغن

تبدأ رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الأحد، زيارة لغرينلاند ليومين، بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لهذا الإقليم الدنماركي الذي أبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رغبته بالسيطرة عليه.

أميركا الجنوبية

أعلنت غويانا، السبت، عن اتفاقية تستقبل بموجبها الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة.

الرأس الأخضر

قُتل 25 شخصا على الأقل، معظمهم من الأطفال والمراهقين، إثر تدهور حافلة من منحدر في جزيرة فوغو بالرأس الأخضر السبت، بحسب ما أكد مسؤول محلي، الأحد.

بوليفيا

ارتفعت حصيلة انفجارين وقعا الجمعة داخل قاعدة عسكرية في غرب بوليفيا إلى ثلاثة قتلى، حسبما أعلنت النيابة العامة، السبت.