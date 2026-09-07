روسيا لا تستبعد استئناف المفاوضات مع أوكرانيا برعاية واشنطن

لا تستبعد روسيا استئناف المفاوضات مع أوكرانيا برعاية واشنطن بعد الزيارة التي قام بها المبعوثان الأميركيان ويتكوف وكوشنر، وأشارت إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن مكان ومواعيد محددة.

أشار الكرملين، الإثنين، إلى أنه لا يستبعد استئناف المحادثات مع كييف برعاية واشنطن لإيجاد مخرج للحرب في أوكرانيا، وذلك إثر زيارة قام بها المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين "لا نستبعد أيضا استئناف الصيغة الثلاثية، لكن لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن مكان ومواعيد محددة".

ولفت إلى أن "أي محاولة" لحل النزاع تشكل "خطوة نحو السلام"، معربا عن شكره للمفاوضين الأميركيين.

وكان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قد زارا السبت موسكو حيث التقيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم توجها للمرة الأولى إلى كييف الأحد لإجراء محادثات مع فولوديمير زيلينسكي.

وبحسب مسؤول كبير في الرئاسة الأوكرانية، فقد قدم مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحات جديدة "أكثر فاعلية" لإنهاء الحرب. ولم يحدد المصدر مضمون هذه المقترحات.

وكانت جهود الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة منذ عودة ترامب إلى السلطة قد أدت إلى جولات عدة من المحادثات بين موسكو وكييف في عام 2025، غير أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح، وتوقفت العملية بعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في شباط/ فبراير.

وخلال المفاوضات السابقة، تمسكت كل من موسكو وكييف بمواقفهما إلى حد كبير، وقد تعثرت المناقشات بشكل خاص بسبب قضية الأراضي الأوكرانية التي تطالب روسيا أوكرانيا بالتخلي عن السيادة عليها.

وكان الرئيس الأوكراني قد أعرب الأحد عن قلقه من استمرار الحرب خلال فصل الشتاء، وهي فترة حرجة تواجه فيها البلاد خطر التعرض مجددا لضربات روسية مدمرة تستهدف قطاع الطاقة.