حزب "البديل" اليميني المتطرف بألمانيا يتصدر انتخابات ولاية سكسونيا أنهالت

حقق حزب "البديل" اليميني المتطرف تقدما كبيرا في انتخابات ولاية سكسونيا-أنهالت في ألمانيا، حاصدا نحو 44% من الأصوات وفق التقديرات الأولية، وقد شارك ترامب نتائج الانتخابات دون تعليق، فيما تظاهر ألمان ضد النتيجة، وأعرب يهود ألمانيا عن صدمتهم منها.

تصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" الانتخابات البرلمانية بولاية سكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا، التي جرت اليوم الأحد، وذلك وفقا للتقديرات الأولى لعملية الفرز التي قامت بها القناتان الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني، وحل بعده بفارق كبير فرع حزب المستشار فريدريش ميرتس، "المسيحي الديمقراطي".

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وبحسب هذه التقديرات، فإن الحزب المصنف من قبل هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) على أنه حالة مؤكدة لحزب يميني متطرف، حصد ما يتراوح بين 44,1% و44,5% من أصوات الناخبين في الولاية، مقابل 20,8% كان قد حصل عليها في انتخابات برلمان سكسونيا-أنهالت عام 2021.

وجاء في المركز الثاني الحزب "المسيحي" الذي يقود الحكومة الحالية المنتهية ولايتها، إذ حصل على 18,5%، مسجلا بذلك خسائر فادحة مقارنة بالنسبة التي كان حصل عليها قبل 5 أعوام، وبلغت 37,1%.

وأشارت هذه التقديرات إلى أن حزب "اليسار" حصل على ما يتراوح بين 9,2% و9,4% (مقارنة بـ 11% في 2021)، في حين حصل حزب "الخضر" على ما يتراوح بين 8,7% و8,9% مقارنة بـ (5,9% في 2021)، وحصل الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" على ما يتراوح بين 8,2% و8,8% مقارنة بـ 8,4% في انتخابات 2021.

وأظهرت التقديرات أن حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" حصل على ما يتراوح بين 4,8% و5%، ما يبقي احتمال تمثيله في برلمان الولاية قائما، في حين أصبح من المستبعد تماما أن يتمكن الحزب "الديمقراطي الحر" من دخول برلمان سكسونيا-أنهالت، إذ تراوحت النسبة التي حصل عليه بين 2,1% و2,4%، وهي تقل كثيرا عن حاجز الـ 5% للتمثيل البرلماني، وكان الحزب الليبرالي حصل على 6,4% في نسخة انتخابات 2021.

وفي حال تأكدت هذه التقديرات، فإن حزب "البديل" اليميني المتطرف سيحصل على ما يتراوح بين 39 و41 مقعدا في برلمان الولاية، مقابل 23 مقعدا حصل عليها في عام 2021، فيما سيحصل الحزب "المسيحي" على ما يتراوح بين 16 و17 مقعدا، مقابل 40 مقعدا حازها قبل 5 أعوام.

ويسعى حزب "البديل" إلى تشكيل حكومة منفردة، غير أن الأصوات التي سيحصل عليها، وفقا للتوقعات، لن تكون كافية لذلك. ومع ذلك، ستكون هذه أفضل نتيجة يحققها الحزب في انتخابات برلمان إحدى الولايات، علما أنه سبق له تصدر الانتخابات المحلية كأكبر قوة سياسية مرة واحدة في ولاية تورينغن عام 2024.

وترفض الأحزاب الأخرى في سكسونيا-أنهالت تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب "البديل". وكان المرشح الرئيسي للحزب، أولريش زيغموند، قد استبعد قبل الانتخابات تشكيل حكومة أقلية برئاسته.

ومن الممكن أيضا أن يرأس الحزب "المسيحي" حكومة أقلية، غير أن المرشح الرئيسي للحزب، سفين شولتسه، سيحتاج في هذه الحالة، من بين أمور أخرى، إلى أصوات حزب "اليسار"، على غرار ما هو قائم في ولايتي سكسونيا وتورينغن. وهناك داخل حزبه أيضا أعضاء يؤيدون تشكيل أغلبية متغيرة، أي بما يشمل حزب "البديل"، غير أن حزب "اليسار" من المرجح ألا يقبل بذلك.

ويرفض الحزب "المسيحي" -بموجب قرار صادر عن مؤتمره العام- تشكيل ائتلاف أو الدخول في أي أشكال مماثلة من التعاون، سواء مع حزب "اليسار" أو مع حزب "البديل"، ويُشار إلى هذا النهج أيضا باسم "جدار العزل".

زعيم "البديل": تفويض لنا لتشكيل الحكومة

أعلن زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا"، تينو تشروبالا، أن نتائج انتخابات البرلمان في ولاية سكسونيا-أنهالت التي جرت الأحد، تمنح حزبه تفويضا لتشكيل الحكومة.

وردا على تصريح أدلى به المستشار الألماني ورئيس الحزب "المسيحي الديمقراطي"، فريدريش ميرتس، قبل عدة سنوات، قال فيه إنه "يمكن تقليص قوة حزب ’البديل’ إلى النصف"، قال شروبالا أمام الصحافيين في مدينة ماغدبورغ (عاصمة الولاية) مساء اليوم: "لقد خفّضنا حصة الحزب المسيحي إلى النصف، ولذلك فهي أمسية رائعة".

وأضاف شروبالا أن النتيجة تمثل تفويضا واضحا من الناخبين، واستطرد:"سيصبح أولريش زيغموند رئيسا جديدا لحكومة ولاية سكسونيا-أنهالت، ومن هنا سنعمل على تغيير ألمانيا".

يذكر أن زيغموند هو المرشح الرئيسي لحزب "البديل" في انتخابات سكسونيا-أنهالت.

ووصف شروبالا النتيجة بأنها "مذهلة". وعندما سُئل عما إذا كان تشكيل حكومة منفردة هو الخيار الوحيد المطروح، قال: "لطالما قلنا إننا مستعدون أيضا لمد يد التعاون إلى كل من يريد الخير لسكسونيا-أنهالت".

ورأى شروبالا في نتائج اليوم أنها بمثابة قرار واضح من الناخبين يحمل رسالة إلى برلين؛ مفادها أنه لا يمكن أن تستمر الأمور مع الحكومة الفيدرالية بالشكل الذي هي عليه.

وقال شروبالا إن رئيس حكومة الولاية المنتهية ولايته، سفين شولتسه (من الحزب المسيحي)، قد رُفض بوضوح من جانب الناخبين، وختم تصريحاته في هذا الشأن قائلا: "لقد فشلت سياسة جدار العزل.. نحن الفائزون بجدارة.. إنه تصويت واضح من المواطنين".

"النتيجة محبطة بمعنى الكلمة"

في المقابل، وصف المرشح الرئيسي لحزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، "المسيحي الديمقراطي" في انتخابات ولاية سكسونيا-أنهالت، سفين شولتسه، النتيجة التي سجلها حزبه في الانتخابات التي جرت اليوم الأحد بأنها "محبطة بمعنى الكلمة".

يُذْكَر أن شولتسه يترأس فرع الحزب "المسيحي" في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا، كما أنه يترأس الحكومة المنتهية ولايتها في سكسونيا-أنهالت.

وعندما سُئل عما تعنيه هذه النتيجة بالنسبة إليه بصفته رئيسا لفرع الحزب "المسيحي"، أحال شولتسه إلى اجتماعات هيئات الحزب المقرر عقدها يوم الإثنين.

وأوضح في تصريحات لمحطة إذاعة وسط ألمانيا "إم دي آر"، أنه يتعين مناقشة النتيجة وما تعنيه بالنسبة إلى الحزب المسيحي في سكسونيا-أنهالت، في اجتماع قيادة الحزب على مستوى الولاية.

وأضاف أن هناك أصواتا تطالبه من ناحية بمواصلة التمسك بموقفه والصمود، وأن هناك على الأرجح أصواتا فردية تقول الآن: "علينا أن نعمل الآن مع شخص آخر على رأس الحزب المسيحي"، مشيرا إلى أنه يعتزم مناقشة هذا الأمر في الهيئة المختصة به، أي في الرئاسة التنفيذية للحزب على مستوى الولاية، إلى جانب رؤساء فروع الحزب في الدوائر.

ترامب

وفي أعقاب صدور هذه الأنباء، نشر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نتائج الانتخابات التي أظهرت تقدما واضحا لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.

وعرض المنشور على منصته "تروث سوشيال" رسما بيانيا لتوقعات أظهرت تقدما واضحا لحزب "البديل من أجل ألمانيا" على منافسيه، دون أن يرفق ترامب أي تعليق.

وكانت علاقات حزب "البديل من أجل ألمانيا" بالحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب محورا رئيسيا للنقاش قبيل الانتخابات العامة في ألمانيا في شباط/ فبراير 2025.

وقبل أسبوع واحد فقط من انتخابات عام 2025، ألقى نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، خطابا تاريخيا أمام مؤتمر ميونخ للأمن، دعا فيه الأحزاب الألمانية الرئيسية إلى التخلي عن "جدار العزل" الذي تفرضه على حزب "البديل من أجل ألمانيا".

مظاهرات بعدة مدن ألمانية

وعقب انتخابات برلمان ولاية سكسونيا-أنهالت، شهدت عدة مدن ألمانية، مساء الأحد، احتجاجات ضد حزب "البديل من أجل ألمانيا".

وتظاهر نحو 2,500 شخص في مدينة فرانكفورت، وفقا لما ذكرته الشرطة، مطالبين بدراسة إمكانية بدء إجراءات لحظر حزب "البديل"، كما خرج مئات الأشخاص إلى الشوارع في العاصمة الألمانية برلين موجهين مطالب مشابهة، وشهدت مدينة ماينتس أيضًا مظاهرة للسبب ذاته.

وسار موكب احتجاجي عبر الحي الحكومي في برلين تحت شعار "دافعوا عن الديمقراطية - حظر حزب البديل الآن"، متجها إلى مقر تمثيل ولاية سكسونيا-أنهالت، وأفادت الشرطة بأن عدد المشاركين تراوح في حدود المئات القليلة، كما جرت مظاهرة عند بوابة براندنبورغ، شعار مدينة برلين.

ومن المقرر تنظيم تجمع أكبر ضد حزب "البديل" مساء الإثنين عند بوابة براندنبورغ، وتتوقع الشرطة مشاركة 5000 شخص اعتبارا من الساعة 18:00.

وقال رئيس فرع اتحاد النقابات الألمانية "دي جي بي" في فرانكفورت، فيليب ياكس، مطالبة المتظاهرين بدراسة إمكانية بدء إجراءات لحظر حزب "البديل" قائلا: "لقد فشل نهج إضعاف القوى اليمينية المتطرفة من خلال العمل السياسي وحده، ففي عدة ولايات ألمانية، من بينها سكسونيا-أنهالت، يُصنف حزب البديل بالفعل رسميا على أنه حالة مؤكدة لحزب يميني متطرف".

صدمة يهود ألمانيا

وأعرب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا عن صدمته إزاء نجاح حزب "البديل من أجل ألمانيا" في انتخابات برلمان ولاية سكسونيا-أنهالت.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، قال رئيس المجلس المركزي، يوزف شوستر، تعليقا على النتائج الأولية لهذه لانتخابات: "لم تُحسم نتيجة الانتخابات بعد، لكن من المؤكد بالفعل أن هناك حزبا مصنفا رسميا على أنه حالة مؤكدة لحزب يميني متطرف، لم يعد يفصله عن تشكيل حكومة منفردة في إحدى الولايات الألمانية سوى فارق ضئيل".

وأضاف شوستر: "لقد أُصبت شخصيا بالذهول من نتيجة هذه الانتخابات". وقال إنه كان واضحا على مدى الأشهر الماضية ما الأهداف التي يسعى حزب "البديل" إلى تحقيقها، ورأى أن "من صوّت له اليوم، سواء رغم هذه الأهداف أو بسببها، يتحمل مسؤولية هذه النتيجة".

وقال شوستر أيضا إنه يخشى من تأثير حزب "البديل" على سياسة التعليم، واستطرد أن " الضرر الذي سيتسبب فيه ما يسمى ’حزب البديل من أجل ألمانيا’ الآن إذا وصل إلى موقع المسؤولية، سيكون هائلا"، وأوضح شوستر أن التعليم يمثل أهم أساس للحفاظ على مجتمع منفتح ومكافحة "معاداة السامية".

إيطاليا غير متفائلة

ووصف وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أنطونيو تاياني، النتيجة التي حققها حزب "البديل من أجل ألمانيا" في انتخابات برلمان ولاية سكسونيا-أنهالت اليوم الأحد بأنها بمثابة "خبر سيئ للغاية".

وفي الوقت نفسه، أعرب تاياني رئيس حزب "فورتسا إيطاليا" المحافظ الحاكم عن أمله في أن يظل نجاح حزب "البديل" في هذه الولاية الواقعة شرقي ألمانيا "استثناء محليا"، وذلك في بيان له.

ووصف تاياني حزب "البديل" بأنه قوة سياسية "تتناقض تناقضا جذريا مع القيم الليبرالية والغربية التي يتبناها حزب ’فورتسا إيطاليا’"، ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن الدبلوماسي الإيطالي قوله إن قرار الناخبين يجب احترامه، مع ضرورة العمل من أجل الحيلولة دون "انتشار النزعة الشعبوية والمتعصبة في أوروبا".

ويُنظر تقليديا إلى حزب "فورتسا إيطاليا"، الذي أسسه سيلفيو برلسكوني (1936- 2023)، باعتباره حزبا ينتهج خطا مؤيدا للاتحاد الأوروبي تقليديا، والحزب عضو في حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إليه أيضا حزب المستشار فريدريش ميرتس، "المسيحي الديمقراطي".