فيضانات نيبال: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1355 قتيلا

أعلنت السلطات في نيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1355 قتيلا، فيما لا تزال عمليات البحث عن 4996 مفقودا مستمرة، كما أفادت بنقل 6672 مصابا إلى المستشفيات.

طرف من آثار الفيضانات المدمرة في نيبال (Getty Images)

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت نيبال قبل نحو أسبوعين إلى 1355 قتيلا، وفق هيئة الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها الوطنية.

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وذكرت الهيئة في بيان نشرته اليوم، الإثنين، عبر منصة "إكس"، أن عمليات البحث والإنقاذ عن 4,996 مفقودا ما زالت مستمرة.

وأضافت أن 6,672 شخصا نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مشيرة إلى تخصيص 21 ألفا و402 من أفراد الأمن للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، وتوزيع المساعدات وانتشال الجثامين والمهمات الطارئة الأخرى في المناطق المتضررة.

وكانت الفيضانات قد ضربت منطقة راسوا قرب حدود نيبال مع الصين في 26 آب/ أغسطس، ما أدى إلى انهيار عشرات الجسور وتضرر الطرق، فيما أرسلت مروحيات للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في اليوم ذاته أن المنطقة شهدت زلزالا قبل وقوع الفيضانات، قبل أن تحدّث بياناتها وتقول إن مصدر الحركة الزلزالية، التي بلغت قوتها 5.2 درجات، كان انهيارا جليديا.