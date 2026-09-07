ماذا نعرف عن هجوم الحوثيين في اليمن نحو مضيق باب المندب الإستراتيجي؟

يشن الحوثيون أعنف هجوم منذ سنوات باتجاه مضيق باب المندب، لتهديد الملاحة ونفط السعودية بالبحر الأحمر خدمةً لإيران بعد إغلاق "هرمز". واستغلوا هدنة 2022 لتطوير قدراتهم، ومباغتة القوات الحكومية المنقسمة.

يشهد اليمن منذ، الخميس، معارك هي الأعنف منذ سنوات، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 300 شخص، ونزوح أعداد كبيرة من السكان.

في ما يأتي أبرز ما يُعرف عن الهجوم الذي يشنّه الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه مضيق باب المندب الإستراتيجي على البحر الأحمر.

لماذا باب المندب؟

تتركز المعارك منذ الخميس خصوصا في مناطق بجنوب غرب اليمن قريبة من باب المندب، وهو ممر ضيق يفصل شبه الجزيرة العربية عن القرن الإفريقي، ويربط أوروبا بآسيا عبر قناة السويس.

ومن شأن تقدم الحوثيين أن يعزز قدرتهم على تهديد حركة الملاحة والتضييق على صادرات الطاقة من دول الخليج.

وأدى إغلاق إيران مضيق هرمز على الجانب الآخر، إلى اضطرار السعودية للاعتماد على البحر الأحمر لتصدير إنتاجها من المحروقات.

وبين آذار/ مارس ومنتصف تموز/ يوليو، ارتفعت صادرات النفط الخام السعودية العابرة لباب المندب إلى ثمانية أضعاف مستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق موقع "كبلر" لتتبع حركة الملاحة.

ويقول الباحث اليمني أحمد هزاع إن "من يسيطر على باب المندب يصبح قادرا على فرض شروطه".

هل تحرّك طهران الخيوط؟

سبق للحوثيين أن تسببوا خلال الحرب على غزة باضطراب كبير في حركة الملاحة بالبحر الأحمر، من خلال شن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على سفن قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل.

وفي نهاية آذار/ مارس، في ذروة الحرب على إيران، حذّر مصدر عسكري إيراني نقلت عنه وكالة "تسنيم" من أن طهران تمتلك "الإرادة والقدرة" على تشكيل تهديد فعلي لباب المندب.

ويرى هزاع أن هجوم الحوثيين يهدف "بوضوح إلى مساعدة إيران بعد إغلاق مضيق هرمز".

ويقول: "اليمنيون لا يحققون أي فائدة من هذه الحرب. إنها حرب إقليمية تديرها أطراف أخرى".

لكن الباحث في مركز "تشاتام هاوس" للدراسات ومقره لندن، فارع المسلمي، يبدي حذرا أكبر، ويقول: "لا أعتقد أن الإيرانيين يديرون ذلك بالضرورة".

وبحسب المسلمي، يمكن لطهران الاستفادة من الضغوط التي يمارسها الحوثيون على الرياض من دون أن تكون بالضرورة مسؤولة عن إدارة عملياتهم داخل اليمن.

استغلال الهدنة

أغرقت ثماني سنوات من الحرب بين 2014 و2022 اليمن في أزمة إنسانية حادة، وأدت إلى انقسام البلاد.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وجزء من غرب اليمن، في حين تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من عدن في الجنوب مقرا، وتسيطر على أجزاء واسعة من جنوب البلاد وشرقها.

وعاد اليمن في تموز/ يوليو إلى واجهة التصعيد الإقليمي، مع تجدد المواجهة بين الحوثيين والسعودية على وقع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وبدأت المواجهات بعدما اتهم الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء للحؤول دون هبوط طائرة إيرانية فيه، قبل أن يعلنوا فرض حصار بحري على الرياض، ويستأنفوا استهداف ناقلاتها ومنشآتها النفطية، لتنتهي بذلك هدنة مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية أبرمت عام 2022.

ويرى المسلمي أن الهجوم الحالي "ليس مفاجئا"، مضيفا أن الحوثيين استغلوا هدنة عام 2022 لتدريب قواتهم وتعزيز ترسانتهم وتطوير قدراتهم التكنولوجية.

وفي المقابل، يعاني المعسكر الموالي للحكومة، المؤلف من ائتلاف من القوات المتباينة، انقسامات في صفوفه.

ويقول المسلمي: "ببساطة، ليست هذه القوات معتادة على التنسيق في ما بينها".