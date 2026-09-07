موجز أنباء العالم الإثنين

استشهد 12 لبنانيا بغارات إسرائيلية، وناورو تفتتح سفارتها بالقدس المحتلة. وصعد "البديل" الألماني اليميني، وتعهدت كوريا الشمالية بتسليح بحريتها نوويا. يمنيا اتُّهمت السعودية بغارات، وحذرت إيران كوريا الجنوبية من هرمز، فيما خُطط لمباحثات أوكرانية أميركية.

استشهد 12 شخصا، بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على جنوب لبنان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الإثنين، في سياق تصعيد كبير قال الجيش الاسرائيلي إنه يأتي بهدف "إزالة التهديدات" التي يشكلها حزب الله.

الضفة الغربية

هددت إسرائيل بشنّ "حرب شاملة" ضد السلطة الفلسطينية في حال أقدمت على التحضير لهجوم ضد القوات الإسرائيلية أو المستوطنات.

إلى ذلك، شيّع فلسطينيون شابا استشهد خلال هجوم لمستوطنين على قرية حجة في الضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار خلال "أعمال شغب عنيفة".

من جانبه، قال الممثل الأعلى لـ"مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف، في منتدى هيلي في أبو ظبي، إن الفشل في إحراز تقدم في غزة، إلى جانب تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، يجعلان حل الدولتين "مستحيلا".

سفارة جديدة بالقدس المحتلة

افتتحت دولة ناورو، الجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ، سفارتها في القدس المحتلة، لتنضم إلى مجموعة صغيرة من الدول اتخذت هذه الخطوة الرمزية دعما للسيادة المعلنة من إسرائيل على المدينة.

الحوثيون والسعودية

اتهم الحوثيون السعودية باستهداف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز في اليمن بعدد من الغارات الجوية وصواريخ "كروز"، في ظل تصاعد الاشتباكات بينهم وبين القوات الحكومية.

الدوحة وأمن الخليج

قال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في منتدى هيلي في أبو ظبي، إنه لا يمكن لدول الخليج الاعتماد فقط على الولايات المتحدة وتحالفات دولية أخرى لضمان أمنها، بل عليها تعزيز استقلاليتها.

طهران

حذَّرت وزارة الخارجية الإيرانية كوريا الجنوبية من نشر قوات عسكرية، أو التورط بأي شكل في العمليات الأميركية في مضيق هرمز، قائلة إن مثل هذه الخطوة ستكون لها "عواقب وخيمة".

ألمانيا

أعرب المستشار الألماني، فريدريك ميرتس، عن "صدمته العميقة" بعد الهزيمة الثقيلة التي مُني بها حزبه المحافظ في انتخابات محلية أمام حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، متعهّدا في الوقت نفسه المضيّ في الإصلاحات.

وأعلن حزب البديل من أجل ألمانيا أن فوزه يظهر أن المستشار ميرتس أصبح "عبئا كبيرا" على البلد.

من جهته، حذّر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، من تزايد "خطر التطرف" حول العالم إثر فوز حزب البديل من أجل ألمانيا، فيما وصف بنجامان حداد، الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون أوروبا، الأحد، هذا الفوز بأنه "لحظة خطيرة".

وطلبت ألمانيا من محكمة العدل الدولية إسقاط دعوى رفعتها نيكاراغوا بحقها لاتهامها بـ"تسهيل الإبادة الجماعية" في قطاع غزة من خلال دعمها لإسرائيل.

وأعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات أن أحد مصانعها سيُحوّل لإنتاج معدات دفاعية لصالح مجموعة "رافائيل" الإسرائيلية، وذلك بعد توقف إنتاج السيارات فيه العام المقبل.

موسكو

دشنت روسيا وكوريا الشمالية أول جسر للسيارات يربط بينهما، عبر الحدود المشتركة، في ظل تعزيز العلاقات بين البلدين الخاضعين لعقوبات غربية.

وأعلن الكرملين أنه لا يستبعد استئناف المحادثات مع كييف برعاية واشنطن لإيجاد مخرج للحرب في أوكرانيا، وذلك إثر زيارة قام بها المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

بيونغ يانغ

تعهد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بتحويل بحرية بلاده إلى قوة مسلحة نوويا، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية، وذلك بالتزامن مع انطلاق مناورات عسكرية جديدة لحلفاء الولايات المتحدة.

واشنطن

ارتفع متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد، وفق جمعية السيارات الأميركية، مدفوعا بالحرب على إيران.

جنيف

طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، بمحاسبة المسؤولين عن ارتفاع أعداد الوفيات في مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة.

إثيوبيا

عدّت سلطات إقليم تيغراي المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي أن أولوسيغون أوباسانجو الذي يسعى لنزع فتيل التوتر بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية وسلطات المتمردين في الإقليم، يفتقر إلى "الحياد".

جنيف

حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكّل "تهديدا وجوديا للبشرية"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه المخاطر.

النيبال

التزمت النيبال يوم حداد وطني على ضحايا الفيضانات المدمرة، فيما تأمل عائلات عمال في قطاع الطاقة الكهرومائية يُخشى أنهم عالقون داخل أنفاق، في أن يعثر عليهم المنقذون أحياء.

بلغراد

تتوافد حشود كبيرة لإلقاء نظرة الوداع أمام نعش القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش الذي دين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، في بلغراد الإثنين قبيل مراسم جنازة ضخمة أثارت تنديدا دوليا.