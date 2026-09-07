"فولكسفاغن" تعلن تحويل أحد مصانعها للعمل لصالح "رافائيل" الإسرائيلية

تعتزم شركة "فولكسفاغن" وقف إنتاج السيارات في مصنع "أوسنابروك" الألماني، وتحويله إلى منشأة لإنتاج معدات أسلحة جوية لصالح شركة "رافائيل" الإسرائيلية.

أعلنت شركة "فولكسفاغن" الألمانية لصناعة السيارات اليوم، الإثنين، أن أحد مصانعها سيُحوّل لإنتاج معدات دفاعية لصالح مجموعة "رافائيل" الإسرائيلية، وذلك بعد توقف إنتاج السيارات فيه العام المقبل.

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وقالت شركة صناعة السيارات المتعثرة إنها ستبيع مصنع "أوسنابروك" إلى مجموعة "أوريليوس كابيتال"، التي تتخذ من تل أبيب مقرا لها، والتي ستتعاون مع حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية بصفتها المساهم الرئيس في "فولكسفاغن"، لاستخدام المصنع في مشروع أولي للدفاع الجوي لصالح شركة "رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فولكسفاغن"، أوليفر بلوم: "من خلال اتفاق اليوم، نخطو خطوة مهمة نحو فتح آفاق صناعية جديدة للموقع".

وكانت الشركة التي تعاني من ضعف الطلب قد قررت بالفعل في عام 2024 إنهاء إنتاج المركبات في الموقع الواقع في شمال غرب ألمانيا بحلول عام 2027.

وبحسب مجلس العاملين في "فولكسفاغن"، فإن الصفقة ستضمن الحفاظ على ما لا يقل عن 1,200 وظيفة في المصنع.

ولا يزال مستقبل 4 مصانع أخرى للشركة في ألمانيا غير واضح.

وتواجه مجموعة السيارات العملاقة التي تضم 10 علامات تجارية تشمل "أودي" و"بورشه" و"سيات"، منافسة شرسة من الشركات الصينية، في وقت تكافح فيه للتعامل مع التحول الصعب نحو السيارات الكهربائية.

وشهد نيسان/ أبريل الماضي مظاهرات من مواطنين ألمان ضد هذه الخطوة، إذ رأوا أن تزويد إسرائيل بالسلاح يجعل ألمانيا شريكة في المسؤولية عن معاناة الفلسطينيين.