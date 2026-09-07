5 قتلى بتحطم طائرة شحن في ميامي

يثير الحادث تساؤلات بشأن أسباب فقدان الطائرة مسارها خلال الهبوط، فيما باشرت الجهات الفدرالية المختصة التحقيق في ملابساته. وأدى اصطدامها بالمركبات إلى تعقيد عمليات الإنقاذ وفرض إغلاق مدارج المطار مؤقتاً.

قتل خمسة أشخاص وأصيب خمسة آخرون، الأحد، إثر انحراف طائرة شحن تابعة لشركة "أمازون" عن مسارها في مطار ميامي الدولي بالولايات المتحدة، واصطدامها بعدة مركبات قبل اندلاع النيران فيها، وفق السلطات المحلية.

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وقال رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة ميامي-ديد، راي جادالله، إن ثلاثة من المصابين نقلوا إلى مراكز متخصصة لعلاج الإصابات البالغة وهم في "حالة حرجة"، فيما تلقى مصابان آخران العلاج في مستشفى محلي.

وأوضح جادالله أن الطائرة اصطدمت بعدة سيارات، ما أدى إلى محاصرة عدد من الضحايا داخل مركباتهم، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ نفذت عمليات معقدة لإخراج العالقين، بينهم الطيار ومساعده اللذان حوصرا داخل الطائرة.

ولم توضح السلطات مصير الطيار ومساعده، كما امتنعت عن الإجابة عن أسئلة الصحافيين بعد الإدلاء بتصريحات أولية حول الحادث.

وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد دخان كثيف من طائرة شحن من طراز "بوينغ 767"، كانت قد وصلت إلى المطار قرابة الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، قادمة من مدينة سان خوان في بورتوريكو.

وأفاد مسؤولو الإطفاء بأن الرحلة رقم 7598 التابعة لشركة "برايم إير" تعرضت للحريق نتيجة تحطم الطائرة، فيما شارك نحو 200 من عناصر الإطفاء والإنقاذ و60 آلية في عمليات البحث ومكافحة النيران.

وأعلنت إدارة المطار إغلاق جميع المدارج بسبب الحادث، بينما أكدت إدارة الطيران الفدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل فتح تحقيق لتحديد أسبابه.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إن الطائرة من طراز "بوينغ 767-300" وكانت في رحلة من سان خوان إلى ميامي، مشيراً إلى إرسال فريق متخصص للتحقيق في خروجها عن المدرج.

من جهتها، قالت شركة "أمازون" إن الطائرة تعرضت لحادث أثناء محاولتها الهبوط، مؤكدة أنها تعمل مع السلطات والمسؤولين المحليين لجمع المعلومات وتحديد ملابسات ما حدث.

ووصفَت رئيسة شرطة مدينة ميامي، روزي كورديرو-ستاتز، المشهد بأنه "مأسوي حقا"، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود تهديد واضح للسلامة العامة.