ترامب يبحث مع بوتين مقترح إنهاء الحرب مع أوكرانيا بعد زيارة مبعوثيه

تحدث ترامب إلى بوتين لبحث مخرجات زيارة مبعوثيه ويتكوف وكوشنر إلى موسكو وبشأن مقترح إنهاء الحرب مع أوكرانيا، وقالت روسيا إن المحادثة "دامت ساعة... وكانت بنّاءة وصريحة للغاية".

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا "صريحا للغاية" مع نظيره الأميركي دونالد ترامب عقب لقائه مبعوثيه في موسكو، للبحث في إنهاء الحرب مع أوكرانيا؛ بحسب ما أفاد الكرملين الثلاثاء.

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واستقبل بوتين، السبت، المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قبل انتقالهما إلى كييف في زيارة غير مسبوقة التقيا خلالها الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وقال الرئيس الأميركي إن مبعوثيه حملا معهما مقترحا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من أربعة أعوام.

وأبلغ المستشار الرئاسي الروسي يوري أوشاكوف الصحافيين بأن بوتين أجرى بترامب اتصالا "لتبادل وجهات النظر في شأن مخرجات الزيارة"، موضحا أن المحادثة "دامت ساعة... وكانت بنّاءة وصريحة للغاية".

وقال أوشاكوف إن بوتين قدّم لترامب "تحليلا موضوعيا ومفصّلا" للوضع على خطوط المواجهة.

ويكرر الرئيس الروسي القول إن قواته تتقدم على طول خطوط الجبهة، وأن السيطرة على إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، وهو من الأهداف الأساسية للنزاع، مسألة وقت لا أكثر.

وأضاف أوشاكوف، أن بوتين "لفت أيضا إلى ما يمكن للأميركيين أن يفعلوه واقعيا من أجل إنهاء الأعمال القتالية بسرعة"؛ من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ولم تُبدِ موسكو أي مؤشرات على التخلّي عن شروطها لإنهاء الحرب، بما في ذلك مطلبها بأن تتنازل أوكرانيا عن أراضٍ في الشرق لم تسيطر عليها القوات الروسية.

وأشار إلى أن بوتين شدد خلال الاتصال "على أنه ليست لدينا قط أي خطط عدائية حيال أوروبا".

ووجهّت أطراف عدة اتهامات إلى الكرملين بالوقوف خلف حملة تخريبية ضد داعمي أوكرانيا الأوروبيين، وهي اتهامات تنفيها موسكو.

وأضاف "إن الأساطير التي تُنشر حول التهديد الروسي تُستخدم ذريعة للأوروبيين لزيادة دعمهم لأوكرانيا ولإنفاقهم العسكري".