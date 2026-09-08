موجز أنباء العالم الثلاثاء

يشهد العالم تطورات متسارعة، أبرزها تصعيد في اليمن ولبنان، وعقوبات غربية على المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب اتهامات لإسرائيل بارتكاب انتهاكات في سورية وغزة؛ وفي ما يلي موجز لأبرز أنباء العالم الثلاثاء.

أعلن الحوثيون أن السعودية شنّت سلسلة غارات في اليمن، وذلك بعد هجمات نفذوها على منشآت للنفط أسفرت عن جرح العشرات في جنوب المملكة.

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العسكري الذي تقوده الرياض لدعم الحكومة في اليمن تركي المالكي، إن هجمات شنها الحوثيون استهدفت منشآت في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وأسفرت عن إصابة 73 مدنيا، بينهم نساء وأطفال.

ولفت وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو إلى أن باب الدبلوماسية مع الحوثيين لا يزال مفتوحا، لكن المملكة لن تتردد في الرد.

لبنان

شيّع المئات في بلدة كفررمان بجنوب لبنان، 13 شخصا غداة استشهادهم بغارات إسرائيلية، من بينهم شقيقان من حزب الله استشهد كامل أفراد عائلتيهما من ضمنهم رضيع يبلغ ثلاثة أشهر.

عقوبات على المستوطنات

أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين على قرى فلسطينية.

واتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، الحكومة الإسرائيلية بـ"غض الطرف" عن "تطهير عرقي" ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، معلنا حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة.

وقبل ذلك بساعات، اعتبر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أن المملكة المتحدة ستضع نفسها في "الجانب الخطأ من التاريخ" إذا مضت في فرض عقوبات على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

إلى ذلك، رفضت محكمة إسرائيلية التماسا لوقف مخطط (E1) الاستيطاني الرئيسي الذي سيفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها والذي أثار انتقادات دول ومنظمات حقوقية.

الإمارات/ إسرائيل

أفاد تقرير بأن رئيس الإمارات حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية من أن حماس تخطط لهجوم قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفي أعقاب ذلك اتهمت المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بأنه "غير أهل للحكم" بعد التقرير.

إسرائيل/ سورية

اعتبر محققون تابعون للأمم المتحدة، أن عمليات إسرائيل في سورية، والتي تشمل احتجاز مئات الأشخاص، قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

فرنسا/ إسرائيل/ غزة

تقدّم 26 فرنسيا بشكوى ضد إسرائيل بتهمتي التعذيب وارتكاب جريمة حرب، أمام النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس، بعد اعتراض أساطيل مساعدات إنسانية إلى غزة كانوا مشاركين فيها، بحسب ما أفاد محاموهم.

ليبيا

دان مكتب الأمم المتحدة في ليبيا اقتحام أشخاص مقر إحدى وكالاته في طرابلس حيث كان يتواجد مهاجرون، منددا بوقوع "أعمال عنف شديدة".

سورية

قرّرت مدرسة عريقة في دمشق فصل الذكور عن الإناث في المرحلتين الإعدادية والثانوية، ما أثار جدلا بين مؤيدين يعتبرونه إجراء تربويا، ومعارضين رأوا أنه يثير المخاوف من تنامي التشدّد الديني في البلاد.

روسيا/ أوكرانيا

استأنفت روسيا ليل الإثنين - الثلاثاء ضرباتها الجوية على كييف، ما أسفر عن سقوط قتيلين وسبعة جرحى على الأقلّ، بعد تعليق الغارات على العاصمة الأوكرانية لمناسبة زيارة المبعوثين الأميركيين.

على الصعيد الدبلوماسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن اجتماعا بين مفاوضين روس وأوكرانيين وأميركيين قد يُعقد خلال أيلول/ سبتمبر الحالي، بعدما أجرى مبعوثان أميركيان محادثات منفصلة في موسكو وكييف خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أيسلندا/ أميركا

أعلنت وزارة الخارجية الأيسلندية أنها استدعت السفير الأميركي بعدما نشر الرئيس دونالد ترامب خريطة بدت وكأنها تُظهر الجزيرة جزءا من الولايات المتحدة.

كولومبيا/ أميركا

يصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى كولومبيا، في أولى محطات جولته في أميركا اللاتينية الرامية إلى دعم القادة المؤيدين للولايات المتحدة وترسيخ نفوذ واشنطن في القارة.

بريطانيا/ أوكرانيا

تنوي الحكومة البريطانية تخصيص 100 مليون جنيه إسترليني (116,5 مليون يورو) لتزوّد أوكرانيا "قبل الشتاء" بدفاعات جوية، من بينها صواريخ اعتراضية من طراز "باتريوت"؛ وفق ما أعلنت وزارة الدفاع.

إندونيسيا

استؤنفت حركة الطيران في مطار جاكرتا الدولي تدريجيا بعد أن تسبب ثوران بركاني في توقف مئات الطائرات مؤثرا على أكثر من 300 ألف مسافر.

الصين

ارتفعت صادرات الصين ووارداتها في آب/ أغسطس بدفع من تطوّر خدمات الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، ما زاد من الطلب على المنتجات التكنولوجية، وذلك قبل قمّة مرتقبة هذا الشهر بين الرئيس الصيني شي جينبنيغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب.