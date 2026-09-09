تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر

تأتي محدودية حركة السفن عبر هرمز وباب المندب في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير التصعيد العسكري على طرق التجارة وإمدادات الطاقة، فيما تلوح واشنطن بمزيد من الإجراءات ضد صادرات النفط الإيرانية، ما يرفع مستوى المخاطر أمام حركة الملاحة.

أظهرت بيانات شحن صدرت الأربعاء تراجع حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز، إذ عبرت ست سفن للممر الملاحي الثلاثاء، مقارنة مع تسع سفن في اليوم السابق ومتوسط بلغ نحو 12 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضحت البيانات الأولية لشركة "كبلر"، الصادرة عند الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، أن خمس سفن دخلت المضيق مقابل سفينة واحدة غادرته، من بينها ناقلة من فئة "باناماكس" وأخرى متوسطة الحجم. وقد تتغير هذه الأرقام لاحقا، نظرا إلى أن بعض السفن لا تشغل أجهزة الإرسال والاستقبال خلال الرحلات.

ويأتي تراجع حركة الملاحة في ظل تصاعد المواجهة الأميركية-الإيرانية، بعدما حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من استمرار استهداف ناقلات النفط الإيرانية، رداً على محاولات مهاجمة سفن حربية أميركية.

وقال روبيو، خلال زيارة إلى كولومبيا، إن إيران ستخسر ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف سفن البحرية الأميركية.

وتزامن ذلك مع تصعيد ميداني الثلاثاء، شمل هجمات للحوثيين المتحالفين مع طهران على مدن سعودية، واستهداف القوات الأميركية عدداً من ناقلات النفط الإيرانية، فيما أعلنت إيران مهاجمة قاعدة أميركية في الأردن.

وفي مضيق باب المندب، أظهرت البيانات عبور 25 سفينة لنقل السلع الثلاثاء، بواقع 11 سفينة دخلت الممر و14 غادرته، مقارنة مع متوسط بلغ نحو 27 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية.

وضمت السفن التي عبرت باب المندب ناقلتين من فئة "سويس ماكس"، وثماني ناقلات من فئة "أفرا ماكس"، وناقلة نفط خام ضخمة جدا.