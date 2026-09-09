ترامب: "أعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي"

ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران "بعد ساعة" من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، مدعيًا أن طهران تحاول التأثير في الانتخابات ولن تتمكن من الصمود طويلًا، فيما ربط كذلك تراجع أسعار النفط بانتهاء الاستحقاق الانتخابي.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي "مباشرة" بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر، مدعيًا أن طهران تحاول التأثير في الانتخابات الأميركية، وأنها "لن تكون قادرة على الصمود لفترة أطول".

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وقال ترامب، في تصريحات للصحافيين قبل توجهه إلى دالاس للمشاركة في مؤتمر للحزب الجمهوري، إن "الحرب ستنتهي بعد ساعة من الانتخابات"، مضيفًا أن إيران "تحاول التأثير في الانتخابات، لكنها لن تنجح في الاستمرار طويلًا".

وأضاف أن أسعار النفط، التي ارتفعت في ظل الحرب، لن تتراجع على الأرجح قبل إجراء الانتخابات، متوقعًا هبوطها مباشرة بعد انتهائها.

وجاءت تصريحات ترامب بعدما تجاوز خام "برنت" مستوى 100 دولار للبرميل، الأربعاء، للمرة الأولى منذ تموز/ يوليو، إثر ارتفاع الأسعار بأكثر من 3% مع اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ترامب إن إيران "كل ما تريده هو سلاح نووي"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "لا تبحث عن صفقة"، لكنه لم يستبعد في الوقت نفسه احتمال إجراء مفاوضات بين واشنطن وطهران لاحقًا.

وكان ترامب قد قال في بداية الحرب إنها ستستمر لأسابيع، إلا أن المواجهة دخلت شهرها السابع، وسط استمرار الضربات المتبادلة وتصاعد استهداف المصالح والقوات الأميركية في المنطقة.

وفي ملف آخر، قال ترامب إنه سيتحدث مع مسؤولين إسرائيليين بشأن العقوبات البريطانية المفروضة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت تقارير إسرائيلية قد أفادت بأن إدارة ترامب لم تعارض المبادرة البريطانية لفرض عقوبات جديدة على المستوطنات، ولم تحاول منعها، وأن رئيس الحكومة البريطانية، آندي برنهام، أطلع ترامب مسبقًا على الخطوة، من دون أن يطلب الأخير التراجع عنها.