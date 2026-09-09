ضربات في هرمز وصواريخ إيرانية على الأردن

يتسع نطاق المواجهة الأميركية الإيرانية مجددا، مع انتقال التصعيد إلى حركة الملاحة في الخليج واستمرار الهجمات المتبادلة، وسط مخاوف من انعكاس ذلك على أمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة في المنطقة.

في اليوم الـ84 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 193 يوما على اندلاع الحرب بين الجانبين، تواصلت المواجهة على أكثر من جبهة، مع تصعيد أميركي استهدف ناقلات نفط إيرانية، ورد إيراني بصواريخ وهجمات على سفن في الخليج، بالتزامن مع اعتراض صواريخ في الأجواء الأردنية.

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وشنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على عدد من ناقلات النفط الإيرانية، في تصعيد بدا أنه ينقل المواجهة مع طهران إلى الموانئ والممرات البحرية، وسط تعثر الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التوتر المتصاعد.

وردا على الهجمات الأميركية، أطلقت إيران نحو 20 صاروخا خلال ليل الثلاثاء-الأربعاء باتجاه أهداف أميركية في المنطقة.

وأعلن الجيش الأردني أن المملكة تعرضت لهجوم صاروخي مصدره إيران، مشيرا إلى أن دفاعاته الجوية تمكنت من تدمير 18 صاروخا إيرانيا، فيما سقط صاروخان آخران في مناطق خالية من التجمعات السكانية، من دون أن ترد معلومات عن إصابات.

في المقابل، قالت القيادة المركزية الأميركية إنها دمرت خمس ناقلات نفط خام إيرانية، ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أميركية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين.

كما دعت بحرية الحرس الثوري الإيراني أطقم ناقلات النفط الموجودة قبالة سواحل الكويت والبحرين إلى مغادرة سفنهم فورا، محذرة من أنها أصبحت عرضة للاستهداف.

وبالتزامن مع التصعيد العسكري، أعلنت واشنطن فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، استهدفت 36 جهة وشخصا، بدعوى دعمهم قطاع الطيران الإيراني المستخدم في نقل الأسلحة والشحنات غير المشروعة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، الثلاثاء، إن قواتها نفذت ضربات بالقرب من جزيرة خارج ومدينة جاسك في إيران.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن ناقلة نفط إيرانية صغيرة تعرضت للاستهداف بصاروخ أميركي على بعد نحو أربعة أميال من جزيرة خارج، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات، فيما بدأ إجلاء أفراد طاقم السفينة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي قوله إن الولايات المتحدة شنت غارات على عدة ناقلات نفط إيرانية، عقب محاولات جديدة لشن هجمات صاروخية على سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية استهدفت زورقين أميركيين وثماني ناقلات نفط في مياه الخليج، في إطار الرد على الضربات الأميركية.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن الهجمات الإيرانية ألحقت "أضرارا جسيمة" بالسفن المستهدفة، مضيفاً أن قواته استهدفت 10 سفن "مخالفة" كانت تحاول عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز، بدعم وتوجيه من الجيش الأميركي.