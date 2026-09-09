لماذا يعجز العراق عن نزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران؟

يواجه رئيس الحكومة العراقية، علي الزيدي، أزمة بسبب رفض 5 فصائل موالية لإيران الالتزام بمهلة 30 أيلول/ سبتمبر لتسليم سلاحها؛ وترفض الفصائل، التي تقود آلاف المقاتلين، نزع السلاح قبل انسحاب واشنطن الكامل وإنهاء نفوذها السياسي والاقتصادي.

موالون لـ"كتائب حزب الله" في العراق، وبعضهم يرفع السلاح (Getty Images)

قد يواجه رئيس الحكومة العراقية، علي الزيدي، أزمة مصداقية إذا لم تستجب الفصائل المدعومة من إيران لدعوته بتسليم سلاحها للدولة.

وبعد اجتماعه مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض خلال تموز/ يوليو، تعهد الزيدي بنزع سلاح هذه الفصائل بحلول 30 أيلول/ سبتمبر، وهو الموعد نفسه المقرر لانسحاب ما تبقى من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق.

لكنه يواجه مقاومة شديدة من الفصائل الموالية لإيران في بلاده، والذين دعموا طهران في الحرب عن طريق مهاجمة أهداف أميركية.

لماذا يواجه الزيدي عقبات؟

أشارت عدة فصائل مسلحة قوية مدعومة من إيران في العراق عام 2025 إلى أنها مستعدة لتسليم سلاحها للمرة الأولى لتفادي خطر تصعيد الصراع مع الإدارة الأميركية برئاسة ترامب.

لكن تعهداتها لم تتحقق أبدا، ليصبح الزيدي أمام مهمة حساسة هي محاولة كبح جماح هذه الفصائل التي تتبع الحرس الثوري الإيراني بعد توليه منصبه في أيار/ مايو.

وحظي الزيدي بأكبر دعم يقدمه رئيس أميركي لرئيس حكومة عراقي مقارنة بالعديد من أسلافه. لكن شأنه شأن جميع القادة العراقيين، فهو يحتاج أيضا إلى دعم إيران التي اكتسبت نفوذا واسعا في العراق بشكل مطرد من خلال علاقاتها بالفصائل والسياسيين الشيعة، وبالتالي عليه أن يتحرك بحذر.

وكشفت وثيقة أمنية وثلاثة مصادر حكومية، أن قوات خاصة ترفع تقاريرها مباشرة لرئيس الحكومة، اعتقلت في 17 آب/ أغسطس، رئيس جهاز المخابرات التابع لحركة "النجباء"، وهي فصيل موال لإيران صنفته الولايات المتحدة تنظيما "إرهابيا"، بتهمة التورط في مهاجمة مصالح أميركية بطائرات مسيرة.

وأدى هذا الاعتقال، الذي استمر 48 ساعة، إلى تهديد الحركة بالانتقام ودفع كبار السياسيين الشيعة إلى التدخل للمساعدة في نزع فتيل التوتر.

واعتقلت القوات الخاصة العراقية أربعة عناصر مسلحة، بينهم قائد محلي، بعد ذلك بأسبوع بتهمة تسهيل مهاجمة مصالح أميركية، مما يسلط الضوء على العقبات السياسية والأمنية التي تواجه حملة نزع السلاح التي يقودها رئيس الحكومة.

وحذر سياسيون كبار من أن الإجراءات الصارمة ضد الفصائل المسلحة ستجعل نزع سلاحها مستحيلا، وقد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.

وقالوا إن الفصائل المسلحة لا يمكن أن تسلم سلاحها في وقت تدعم إيران في حربها ضد الولايات المتحدة، وإنها أبدت ترددا في الماضي قائلة إنها لا تستطيع فعل ذلك ما دامت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة موجودة في العراق.

ماذا تريد الفصائل المسلحة؟

قالت أربعة مصادر سياسية شيعية، وثلاثة مصادر أمنية مطلعة على جهود نزع السلاح، إن خمس فصائل مسلحة موالية لإيران رفضت رفضا قاطعا الموعد النهائي الذي حددته الحكومة في 30 أيلول/ سبتمبر، لتسليم سلاحها وحل تنظيماتها، والاندماج في قوات الأمن التابعة للدولة.

وأصدرت أقوى الفصائل، وهي "كتائب حزب الله"، بيانا في آب/ أغسطس، انتقدت فيه الزيدي، ووضعت شروطا للحوار، من بينها ضمانات بعدم عودة القوات الأميركية للعراق أبدا، واتخاذ تدابير من شأنها تخليص البلاد من أي نفوذ أميركي على صنع القرار السياسي أو الاقتصادي.

ما مدى قوة الفصائل المسلحة؟

قال مسؤولان أمنيان يتابعان نشاط هذه الفصائل، إنها تنضوي تحت لواء "المقاومة الإسلامية" في العراق، وهي مجموعة تضم نحو 10 فصائل مسلحة، تقود مجتمعة نحو 50 ألف مقاتل، وتمتلك ترسانات تشمل صواريخ بعيدة المدى، وأسلحة مضادة للطائرات.

وتقول "المقاومة الإسلامية" في العراق، التي تعد ركيزة أساسية في شبكة القوى الإقليمية المتحالفة مع إيران، إنها نفذت عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وقوات أميركية في العراق وسورية في السنوات القليلة الماضية.

وأصبحت هذه الفصائل أكثر تطورا في تنفيذ هجمات دقيقة بالطائرات المسيرة. ولها أيضا مصالح تجارية في قطاعات البناء والعقارات وشركات الصرافة.