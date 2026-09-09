موجز أنباء العالم الأربعاء

تصاعد عسكريّ خنق النفط بالخليج؛ إيران تقصف 20 سفينة، وتل أبيب ترد على بريطانيا، وتوتر ميداني بـ43 غارة سعودية باليمن، واغتيال بجنوب لبنان، وقمة محتملة بين ترامب وبوتين وشي.

أعلن الحوثيون، اليوم الأربعاء، أن الطيران السعودي شنّ 43 غارة على مناطق عدة في اليمن خلال الساعات الماضية، غداة هجمات تبنّوها على جنوب البلاد، قالت الرياض إنها أسفرت عن إصابة 73 مدنيا.

طهران

رأى الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، أن الحرب مع الولايات المتحدة قد تنتهي إذا توقفت واشنطن عن تهديد إيران وتجاوبت مع الشروط التي حددتها، بما فيها ما يتعلق ببرنامجها النووي.

وفي التطورات الأخيرة في التصعيد العسكري المتواصل منذ أيام بين الولايات المتحدة وإيران بعد فترة من هدوء نسبي، اندلعت حرائق في عدد من السفن في الخليج خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت إيران استهداف عشرين سفينة، بينها سفينتان أميركيتان وثماني ناقلات نفط، في تصعيد دفع أسعار الخام إلى تجاوز عتبة مئة دولار للبرميل للمرة الأولى منذ تموز/ يوليو.

وبرّرت طهران هجماتها بضربات أميركية استهدفت ناقلات نفط إيرانية قبل ذلك.

وفي فترة سابقة من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن "المنطقة المحظورة" الجديدة خارج مضيق هرمز ستشمل أجزاء من خليج عُمان ومناطق خارجه، مشيرا إلى أن إحداثياتها الدقيقة ستُعلن لاحقا.

على الصعيد الداخلي في إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل شخصية سنية بارزة في إحدى محافظات شمال غرب البلاد، متهما مجموعات انفصالية بالوقوف خلف العملية والسعي إلى تأجيج الانقسام بين السنة والشيعة.

بيروت

استشهد شخص، الأربعاء، بغارة إسرائيلية على دراجة نارية في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، في سياق تصعيد إسرائيل ضرباتها خلال الأيام الماضية، ردّا على ما تقول إنه خرق متكرّر من حزب الله لوقف معلن لإطلاق النار.

القاهرة

تخطط مصر لإنشاء أول مركز واسع النطاق للبيانات مخصص للذكاء الاصطناعي في البلاد، بقدرة مستهدفة تبلغ 200 ميغاواط وكلفة تصل إلى مليار دولار، باستخدام تقنيات شركة "إنفيديا" الأميركية.

الأمم المتحدة

رحّب مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة يمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون عامين.

لندن

وصف وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، الأربعاء، إعلان إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس بأنه "مؤسف" و"ضار"، والذي أتى ردا على إعلان لندن وأوتاوا وباريس، الثلاثاء، فرض عقوبات تستهدف التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وواجه المسافرون في المملكة المتحدة مزيدا من المعاناة، الأربعاء، مع إلغاء أكثر من 150 رحلة في أنحاء البلاد، فيما سارعت هيئة مراقبة الحركة الجوية البريطانية لإصلاح خلل فني تسبب في حالة من الفوضى.

باريس

أعلنت شركة "لوفت أوربيتال" الفرنسية للبنية التحتية للأقمار الاصطناعية، الأربعاء، توقيع عقد بقيمة مليار دولار مع شركة "مارلان سبيس" الإماراتية لإطلاق 50 قمرا اصطناعيا مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كييف وموسكو

أسفر هجوم روسي بطائرات مسيّرة على أحد المعابر الحدودية بين أوكرانيا ومولدافيا عن سقوط قتيلين وجرح 3 آخرين، بحسب ما أفاد حاكم مقاطعة أوديسا أوليغ كيبر، الأربعاء.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 596 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل أغارت على أكثر من عشر مناطق روسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، في هجوم أسفر عن مقتل أربعة أشخاص من بينهم طفل، وفق السلطات المحلية.

وقال الكرملين، الأربعاء، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، بحثا فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة مرتقبة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

برلين

اتهم المستشار الألماني، فريدريك ميرتس، حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الأربعاء، بتبني حملة "تطهير عرقي"، في محاولة للملمة آثار الهزيمة الثقيلة التي مني بها حزبه المحافظ في الانتخابات المحلية في ولاية ساكسونيا-أنهالت في شرق ألمانيا.

أوسلو

انطلقت، الأربعاء، مراسم تشييع الملك هارالد الخامس الذي حظي بشعبية كبيرة في البلاد قبل أن تعكر جملة من الفضائح سنوات حكمه الأخيرة، في جنازة يحضرها أفراد من العائلات المالكة وشخصيات أجنبية بارزة.

تيرانا

اشتبكت الشرطة مع متظاهرين الثلاثاء خارج مبنى البرلمان في ألبانيا تزامنا مع عودة النواب من عطلتهم الصيفية، في ظل احتجاجات يومية تشهدها البلاد بسبب مشروع سياحي مرتبط بعائلة دونالد ترامب.

فنلندا

أعلنت شركة "غوغل"، الأربعاء، استثمارات بقيمة 13 مليار يورو في فنلندا خلال العامين المقبلين، في مشاريع للبنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز بيانات مخصصة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

ماليزيا

قُتل خمسة أشخاص في تحطم مروحية في مهبط طائرات ناء داخل أراضي ولاية ساراواك الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة بورنيو، وفق ما أعلنت السلطات الماليزية الأربعاء.

هونغ كونغ

توفي تونغ تشي هوا، أول زعيم لهونغ كونغ بعد إعادة المستعمرة البريطانية إلى الصين عام 1997، عن 89 عاما، وفق ما أعلن مكتبه الأربعاء.

جاكرتا

استأنفت فرق الإنقاذ في إندونيسيا، الأربعاء، عمليات البحث عن قارب سريع مفقود كان يقل ثمانية أشخاص من بينهم خمسة صحافيين أُرسلوا لتغطية ثوران بركاني، وفق ما أفادت وكالة الإنقاذ الإندونيسية (باسارناس).

نيويورك

أعلن رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، الثلاثاء، نشر عشرات آلاف الوثائق التي تكشف، بحسب قوله، إخفاء السلطات المعلومات الحقيقية عن تلوث الهواء بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.

انتقد وزير النقل الأميركي شون دافي، الثلاثاء، شركة فورد بسبب اعتمادها على تقنيات صينية، وهي اتهامات وصفتها الشركة بأنها محاولة غير موفقة لجذب الأضواء الإعلامية.

كوبا

أكد الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، الثلاثاء، أن بلاده لن تعود "أبدا" مستعمرة أو خاضعة لاستعمار جديد، بعدما نشر الرئيس دونالد ترامب خريطة تظهر الجزيرة جزءا من الأراضي الأميركية.