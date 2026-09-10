الحوثيون يقتربون من فرض السيطرة على مضيق باب المندب... لماذا هو  مهم إلى هذا الحد؟

يسعى الحوثيون للسيطرة على ساحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ويهدد تحكمهم بالسيطرة على جزيرة بريم وذوباب شحنات النفط الخليجي والتجارة العالمية، مما يجبر السفن على الدوران حول إفريقيا، ويزيد التكاليف.

يسعى الحوثيون المتحالفون مع إيران إلى السيطرة على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر، الأمر الذي من شأنه أن يعزز قبضتهم على مضيق باب المندب، أحد أكثر الممرات البحرية العالمية ازدحاما وتعرضا للتجاذبات والمنافسة الإستراتيجية.

وبحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدرين في الحكومة اليمنية أن الحوثيين وصلوا إلى جزر زقر وحنيش الكبرى و الصغرى في جنوب البحر الأحمر قبالة السواحل الإريترية، بعد أن سيطروا على مدينة المخا الساحلية في تطور إستراتيجي قد يهدد مضيق باب المندب، أحد أهم مسارات الشحن العالمية.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدا في القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية، إذ حول الحوثيون تركيزهم نحو السيطرة على الشريط الساحلي الطويل لليمن بدلا من الاكتفاء بالمناطق الشمالية، مما يمنحها موقعا أقوى لعرقلة حركة التجارة البحرية.

وقالت مصادر يمنية، اليوم الخميس، إن الحوثيين يشنون هجمات على جزر حنيش الإستراتيجية في البحر الأحمر، مضيفة أن قوات الحكومة وحلفاءها ينتقلون جنوبا إلى مدينة ذوباب الواقعة مباشرة على المضيق قبالة جزيرة بريم.

وذكرت المصادر أن السيطرة على ذوباب وجزيرة بريم أمر ضروري للسيطرة على المضيق.

وقالت أربعة مصادر عسكرية في الحكومة في وقت سابق إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا الساحلية التاريخية.

وكان الحوثيون قد أعلنوا بالفعل فرض حصار بحري على السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، ومن شأن هيمنة الحوثيين على باب المندب أن تزيد صعوبة وصول منتجي النفط الخليجيين إلى مسارات الشحن الرئيسية.

أين يقع باب المندب؟

يقع المضيق، الذي يعرف باسم "باب الدموع" بسبب خطورة الملاحة فيه، عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر بين اليمن في شبه الجزيرة العربية وجيبوتي وإريتريا على الساحل الإفريقي.

ويقع على الجانب المقابل من شبه الجزيرة العربية لمضيق هرمز أحد المحاور الرئيسية للحرب الأميركية الإيرانية.

ويبلغ عرض الممر المائي 29 كيلومترا (18 ميلا) عند أضيق نقطة فيه، مما يقصر حركة السفن على قناتين للشحنات القادمة والمغادرة، يفصل بينهما جزيرة بريم اليمنية، المعروفة عربيا باسم ميون.

وإلى الشمال تقع جزر حنيش بين مدينتي الحديدة والمخا الساحليتين، بما يمنح من يسيطر عليها موقعا يتيح له رصد ومراقبة السفن القادمة. ويسيطر الحوثيون على الحديدة التي استخدموها قاعدة لحملتهم الأوسع من الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر.

ويواصل الحوثيون تقدمهم جنوبا، وسيطروا على المخا، المدينة الساحلية التاريخية التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها مهد تجارة البن العالمية. وتقع إلى الجنوب منها مدينة ذوباب المطلة مباشرة على المضيق، مما يجعلها هدفا إستراتيجيا بالغ الأهمية في زحف الحوثيين جنوبا، إذ تعد السيطرة على ذوباب وجزيرة بريم مفتاحا لإحكام السيطرة على المضيق.

ما هي الشحنات التي تمر عبر باب المندب؟

المضيق من أهم المسارات في العالم لشحن السلع والبضائع بحرا، لا سيما من آسيا إلى أوروبا عبر قناة السويس. كما أنه حيوي لحركة الشحن من خط أنابيب سوميد على ساحل مصر المطل على البحر الأحمر، وللسلع المتجهة إلى آسيا، بما في ذلك النفط الروسي.

وهو البوابة الجنوبية لقناة السويس، ما يعني أن السفن يجب أن تمر عبره للوصول إلى القناة من جهة الجنوب.

ويجبر تعطل حركة الشحن في المضيق السفن على تغيير مسارها والإبحار حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، مما يضيف أسابيع وتكاليف كبيرة إلى رحلة كانت ستكون مباشرة لولا ذلك.

ماذا تعني سيطرة الحوثيين؟

حتى التعطل الجزئي لحركة الملاحة في المضيق أثبت أن تداعياته قد تكون مدمرة. وابتداء من أواخر 2023، شن الحوثيون حملة متواصلة من الهجمات على السفن في جنوب البحر الأحمر وباب المندب تضامنا مع فلسطين خلال حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وكان الأثر فوريا وواسع النطاق، فقد حولت شركات شحن كبرى وشركات نفط، منها "هاباج لويد" و"إم.إس.سي" و"ميرسك"، وشركة النفط الكبرى "بي.بي"، ومجموعة ناقلات النفط "فرونتلاين"، مسارات سفنها بعيدا عن قناة السويس لتبحر حول القارة الأفريقية بدلا من ذلك.

وارتفعت تكاليف الشحن وطال زمن الرحلات بدرجة كبيرة.

ومن شأن إحكام الحوثيين سيطرة خانقة على الممر المائي أن يمنح حليفتهم إيران ميزة بالغة الأهمية في حربها مع الولايات المتحدة، التي شهدت بالفعل انخفاضا حادا في مرور شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشدة.

وأشارت بيانات "كبلر" إلى أن إجمالي كميات المنتجات النفطية التي مرت عبر باب المندب تشكل نحو سبعة بالمئة من إنتاج النفط العالمي في حزيران/ يونيو.