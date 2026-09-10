موجز أنباء العالم الخميس

قتلت إسرائيل 4 أفراد من عائلة واحدة بقصف على بيت لاهيا بينهم طفلتان، فيما أحرز الحوثيون تقدما على الأرض في صراعهم المستجد مع القوات الحكومية اليمنية، والجزائر تعلن رسميا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات بعد توتر طويل بين البلدين.

إسرائيل تقتل 4 أفراد من عائلة واحدة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، توضيحية (Getty Images)

واصلت أسعار النفط ارتفاعها وشهدت تجاوز برميل النفط من خام برنت حاجز 100 دولار، وذلك بعد استمرار التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران في مضيق هرمز، وفي اليمن بدأ الحوثيون يحرزون تقدما على الأرض في القتال المستجد بينهم وبين القوات الحكومية اليمنية، أما في غزة فقد واصلت إسرائيل خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ قتلت 4 أفراد من عائلة واحدة بينهم طفلتان في بيت لاهيا، والجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات رسميا.

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واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الخميس مع استقرار سعر برميل خام برنت فوق عتبة المئة دولار، غداة استهداف إيران سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز؛ ردا على استهداف الولايات المتحدة ناقلات نفط تابعة للجمهورية الإسلامية.

اليمن

أحرز الحوثيون تقدّما باتجاه مضيق باب المندب الإستراتيجي، بعد سيطرتهم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية، ضمن نزاع متجدد أسفر عن مقتل المئات.

الاحترار المناخي

أعلن مرصد "كوبرنيكوس" للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن آب/أغسطس 2026 كان الشهر الأكثر حرا على الإطلاق على مستوى العالم، وأن فصل الصيف في أوروبا الغربية كان الأكثر دفئا منذ بدء تسجيل البيانات.

الولايات المتحدة الأميركية

تعهّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتقديم 5 آلاف دولار لكلّ أميركي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في الكونغرس بعد انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبلة، طالبا من أنصاره أن "يتخيّلوا" أن اسمه مدرج في لوائح التصويت.

فلسطين

استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان في عدوان إسرائيلي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بحسب مستشفى الشفاء ومصدر أمني في القطاع.

السودان

أعلن الجيش السوداني أنه تصدّى لمسيّرات أطلقتها "قوات الدعم السريع" باتجاه العاصمة الخرطوم، فيما سقطت إحداها في منزل بأم درمان وأسفرت عن إصابة 8 أشخاص بحسب مصدر طبي.

الجزائر

أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات، بحسب ما أفاد التلفزيون الحكومي، وجاء هذا القرار بعد سنوات من التوتر بين البلدين، خصوصا مع اتهام الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أبوظبي بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية.

الإمارات/ ألمانيا

تستعدّ الإمارات وألمانيا لإبرام حوالى 40 اتفاقا يومي الخميس والجمعة، لا سيما في مجالي الطاقة والتكنولوجيات الجديدة، وذلك لمناسبة زيارة دولة يجريها الرئيس محمد بن زايد آل نهيان إلى برلين، بحسب ما أعلنت أبوظبي.

المغرب

انطلقت الحملة للانتخابات التشريعية المقررة في 23 أيلول/ سبتمبر في المغرب، حيث يراهن التحالف الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش على تجديد دوره، في ظل تفاوت اجتماعي ينعكس استياء واضحا لدى الشباب.

الهند

تستضيف الهند في عطلة نهاية الأسبوع قادة بارزين من تكتل "بريكس"، بينهم رؤساء الصين وروسيا وإيران، في قمة تُعقد وسط اضطرابات جيوسياسية عالمية، من الصراع في الخليج إلى حرب أوكرانيا.

فرنسا

حثّ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أوروبا على أن تصبح ضمن "الجهات الفاعلة" عالميا في الفضاء، لإطلاق رحلات مأهولة وتعزيز قدراتها في مجال الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.

الفيليبين

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وفُقد 86 آخرون إثر اندلاع حريق على متن عبّارة بالقرب من منطقة سياحية شهيرة في مقاطعة بالاوان بالفيليبين، وفق ما أعلن خفر السواحل الفيليبينيون.

الصين

لقي 25 شخصا على الأقل حتفهم إثر اندلاع حريق على متن سفينة شحن أجنبية ترفع علم ليبيريا في ميناء تشينغداو بشرق الصين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

كندا

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ليل الأربعاء-الخميس إلى كندا، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء، مارك كارني، لتعزيز الدعم لكييف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام كندية.

الإكوادور

قضت محكمة إكوادورية بسجن الرئيس الأسبق، عبدلله بوكرم، وابنه هاكوبو مدة 9 سنوات و4 أشهر؛ بعد إدانته بقضية فساد مرتبطة ببيع مستلزمات طبية خلال جائحة "كوفيد".

كوريا الشمالية

رجحت وكالة الاستخبارات في سيول أن يكون لابنة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وخليفته المحتملة أخ أو أخت أصغر في خضم حالة الغموض التي تحيط بالعائلة الحاكمة.

أشاد الزعيم كيم جونغ أون بالقوات "المنتشرة في الخارج" في خطاب ألقاه لمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية، في إشارة واضحة إلى دعم بيونغ يانغ لموسكو في حربها ضد أوكرانيا.