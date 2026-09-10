هجوم على سفينتين قبالة عُمان والحرس الثوري يعلن استهداف زورق أميركي

هجوم على سفينتين قبالة سلطنة عمان ما أدى إلى اندلاع حريق في إحداهما، وأعلن الحرس الثوري استهداف زورق أميركي غير مأهول في مضيق هرمز.

تعرضت سفينتان لهجوم على بعد 4 أميال بحرية قبالة سلطنة عمان، ما أدى إلى اندلاع حريق في إحداهما جراء مقذوفات.

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وقالت هيئة العمليات البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينتين لواقعة على بعد 4 أميال بحرية غربي خصب في سلطنة عمان، مشيرة إلى بلاغ عن حريق بسفينة دون التأكد من حالة الأخرى بعد تعرضهما لمقذوفات.

وقال الحرس الثوري الإيراني، الخميس، إن قواته البحرية استهدفت زورقا أميركيا غير مأهول في مضيق هرمز.

وجاء في بيان للحرس نشرته وكالة "سباه نيوز" التابعة له وأوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا): "تمكنت القوات البحرية للحرس الثوري من استهداف أحد الزوارق غير المأهولة التابعة للعدو، والذي يحمل الرقم 5838 ومن طراز ’سيل درون’، عند مدخل مضيق هرمز الإستراتيجي، وأفشلت مهمته العدوانية".

وأضاف الحرس الثوري أن المسيّرة البحرية كان يستخدمها الأسطول الخامس الأميركي المتمركز في البحرين.

وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة زوارق غير مأهولة لجمع البيانات والصور في الخليج.

وتعمل هذه المسيّرات البحرية بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويمكن نشرها في مهمات بالمحيطات لمدة تصل إلى عام كامل.

وأعلنت إيران الأربعاء مصادرة غواصة أميركية غير مأهولة في مضيق هرمز، في حين قال الجيش الأميركي إن المسيّرة "أصيبت بخلل".

إلى ذلك، ذكرت الحكومة الأميركية، الخميس، أنها ‌فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد ​تقول إنهم يدعمون ​حزب الله وحلفاء إيران ⁠الآخرين في ​الشرق الأوسط، في الوقت ​الذي تكثف فيه حملتها لعزل إيران اقتصاديا.