اجتماع مرتقب بين إيران ودول الخليج في مسعى لإبرام اتفاق بشأن مضيق هرمز

يلتقي وزراء خارجية دول الخليج بنظيرهم الإيراني، الإثنين، في صلالة العمانية، لبحث اتفاق مؤقت يضمن إدارة حركة الملاحة بمضيق هرمز، بالتزامن مع تراجع قياسي في عدد السفن العابرة للمضيق إلى سبع سفن فقط وفق بيانات تتبع الملاحة.

يعتزم وزراء خارجية دول الخليج، الاجتماع بنظيرهم الإيراني، في إطار مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران، للحصول على موافقة على اتفاق مؤقت لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الجمعة، عن مصدرين مطلعين، أن الاجتماع من المقرر أن يُعقد يوم الإثنين في مدينة صلالة الساحلية العمانية.

وأظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز انخفض إلى سبع سفن، الخميس، مقابل 11 في ​اليوم السابق، وهو مستوى يقل كثيرا عن متوسط الأيام العشرة الماضية، البالغ ‌15 سفينة.

ووفقا لبيانات "كبلر"، اليوم الجمعة، فقد غادرت سفينتان المضيق إحداهما محملة بالأسمدة، والأخرى دون حمولة.

وفي المقابل، دخلت خمس سفن من بينها سفينة محملة بالصلب، وأخرى ​بالحبوب، وناقلة متوسطة المدى محملة بمنتجات نفطية ثقيلة. ولا تشمل هذه الأرقام أي ​سفن ربما تكون قد عبرت المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال الخاصة ⁠بنظام التعرف الآلي، لتجنب رصدها.

تغطية خاصّة ومتواصلة: