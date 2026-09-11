النيبال تقدر كلفة إعادة الإعمار بعد الفيضانات بـ4.78 مليارات دولار

أعلنت النيبال أن كلفة إعادة الإعمار عقب فيضانات الانهيار الجليدي المأساوية ستبلغ 4.78 مليارات دولار، وسط مناشدات بدعم دولي للتعامل مع التغير المناخي، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 1,428 قتيلا وأكثر من 5,640 مفقودا.

أعلنت وزارة الخارجية في النيبال، اليوم الجمعة، أن كلفة إعادة الإعمار بعد الفيضانات الفتاكة التي نجمت عن انهيار جليدي في منطقة جبلية، وأدت إلى كارثة الشهر الماضي ستبلغ نحو 4.78 مليارات دولار.

وأسفرت فيضانات ناجمة عن انهيار جليدي وجبلي في 26 آب/ أغسطس على الحدود بين الصين والنيبال عن مقتل أكثر من 1,400 شخص وفقدان نحو 5,600 آخرين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، لوك بهادور باوديل تشيتري، للصحافيين "إن إجمالي الحاجة التقديرية لإعادة الإعمار يبلغ نحو 4.78 مليارات دولار".

وأضاف أنه "يُقدَّر أن هناك حاجة إلى نحو 57.67 مليون دولار لأعمال إعادة الإعمار والتعافي على المدى القصير خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما تتطلب جهود إعادة الإعمار على المدى الطويل نحو 4.71 مليارات دولار".

ويقول المسؤولون في النيبال إن الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا تحتاج إلى دعم دولي طويل الأجل للتكيف مع التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئتها الجبلية.

وقال تشيتري "نظرا لحجم الأضرار ومدى انتشارها، تجري الحكومة أيضا تقييما شاملا للاحتياجات بعد الكارثة لتحديد الحجم الكامل للخسائر والأضرار ومتطلبات التعافي وإعادة البناء وإعادة الإعمار".

وقدَّر تقييم أولي للأمم المتحدة الأضرار التي لحقت بالمباني جراء الفيضانات في النيبال وحدها بنحو 158 مليون دولار، محذرا من أن إجمالي الخسائر بما يشمل الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور والأراضي الزراعية وتكاليف الاستجابة الإنسانية سيكون أعلى بكثير.

وكان رئيس الحكومة النيبالية، باليندرا شاه، قال في وقت سابق إن على النيبال أن تطرح بقوة أمام المجتمع الدولي قضية الكوارث التي شهدتها نتيجة التغير المناخي.

وتسهم النيبال، وهي دولة يغلب عليها الطابع الريفي، ويبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، بجزء ضئيل من انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالدول الصناعية.

ورغم أن السبب الدقيق لانهيار الكتل الجليدية غير واضح، فإن تغير المناخ يؤدي إلى ذوبان الأنهار الجليدية في أنحاء العالم، مما يزيد من خطر حدوث مثل هذه الكوارث.

ويقول العلماء إن الأنهار الجليدية في الهيمالايا، أعلى سلسلة جبلية في العالم، تذوب بوتيرة أسرع مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وقال جهاز إدارة الكوارث، الجمعة، إن فرق الإنقاذ في النيبال انتشلت 1,385 جثة، فيما لا يزال نحو 5,130 شخصا في عداد المفقودين.

وفي الصين، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 43 شخصا، بينما بلغ عدد المفقودين 519، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وبذلك، تصل الحصيلة الإجمالية إلى 1,428 قتيلا وأكثر من 5,649 مفقودا، من بينهم نحو 800 أجنبي من السياح والحجاج.