تزايد الطائرات المسيّرة المرتبطة بالحرب في البحر الأسود بأكثر من الضعف

تضاعف العثور على أجسام مرتبطة بالحرب في البحر الأسود خلال الأشهر الستة الماضية، في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا، وفق تقرير لشركة "أمبري" المتخصصة في تقييم المخاطر البحرية.

تزايد العثور على أجسام مرتبطة بالحرب في البحر الأسود بأكثر من الضعف خلال الأشهر الستة الماضية، في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا، وفق تقرير لشركة "أمبري" المتخصصة في تقييم المخاطر البحرية.

وأفادت "أمبري" بأنه عُثر على 56 جسمًا في البحر الأسود بين آذار/ مارس وآب/ أغسطس، مقارنة بـ27 جسمًا خلال الأشهر الستة السابقة، مشيرة إلى أن نحو ثلثها كان يحتوي على شحنات متفجرة نشطة.

وشملت الأجسام ذخائر غير منفجرة وطائرات مسيرة ومركبات غير مأهولة، عُثر عليها طافية في البحر أو جرفتها الأمواج إلى الشواطئ، فيما تركزت معظم الحالات في المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا وتركيا. وسُجلت كذلك ثماني حالات خلال الأيام السبعة الأولى من أيلول/ سبتمبر.

وقال كبير محللي أوروبا في "أمبري"، توماس أليكسا، إن ارتفاع عدد هذه الأجسام يعود إلى إسقاط أنظمة مسيرة أو تعطلها بفعل الحرب الإلكترونية، محذرًا من صعوبة التمييز بين الطائرات المسيرة الحقيقية وتلك المستخدمة للتضليل.

وحذرت الشركة من مخاطر خاصة تواجهها منشآت استخراج الطاقة البحرية، باعتبارها منشآت ثابتة قد تتأثر بالأجسام التي تجرفها التيارات، فيما خلص التقرير إلى أن المركبات غير المأهولة باتت تشكل الخطر الرئيسي في البحر الأسود، متقدمة على الألغام البحرية.