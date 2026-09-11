محادثات إيرانية مع السعودية وباكستان لبحث التصعيد بالمنطقة وتمدد الحوثيين

بحث وزيرا خارجية إيران والسعودية هاتفيا تصاعد التوترات الإقليمية وضبط النفس، عقب سيطرة الحوثيين على المخا وباب المندب وتجدد الضربات المتبادلة مع الرياض، بالتزامن مع مشاورات إيرانية باكستانية لاستئناف الدبلوماسية وتخفيف الصراع مع واشنطن.

قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير في اجتماع سابق مع وزير الخارجية الإيراني (Getty Images)

تطرق وزيرا خارجية إيران والسعودية اللتين يدعم كل منهما طرفا متعارضا في الحرب في اليمن، في مكالمة مساء الخميس إلى "تصاعد التوترات" في المنطقة، وفق ما أفادت الخارجية الإيرانية.

وتدعم طهران عسكريا وماليا وسياسيا الحوثيين في اليمن الذين يقاتلون القوات الحكومية وسيطروا على مدينة المخا الرئيسية على البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب الإستراتيجي الخميس، كما سيطرة اليوم على المضيق.

أما السعودية المحاذية لليمن فتساند الحكومة اليمنية على صد هجمات الحوثيين.

وبحث وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان "تصاعد التوترات وتزايد انعدام الأمن في المنطقة"، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية لم يذكر اليمن تحديدا.

وأشار البيان الإيراني إلى أن الاتصال ركز على "ضرورة مواصلة التعاون والجهود الدبلوماسية لمنع اتساع نطاق التوترات واستعادة الاستقرار والأمن في المنطقة".

وفي بيان منفصل مخصص لليمن، أكدت الخارجية الإيرانية أنه "من المستحيل حل الأزمة اليمنية من خلال مواصلة (...) التدخل العسكري".

عراقجي وقائد جيش باكستان تهدئة الصراع بالمنطقة

وفي سياق ذي صلة، قال مسؤول أمني باكستاني، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الإيراني، عراقجي، وقائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، ناقشا سبل استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في الصراع بين إيران والولايات المتحدة على جميع الجبهات.

وقال المسؤول إن عراقجي ومنير تحدثا هاتفيا أمس الخميس، وتركز النقاش على الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، وإمكانية استئناف المفاوضات، وكذلك على هجمات الحوثيين على السعودية، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

ونفذ الحوثيون ضربات عدة هذا الأسبوع على جنوب السعودية، فيما ردت الرياض عبر استهداف مواقع لهم في اليمن.

ويسيطر الحوثيون على جزء كبير من شمال اليمن، بما فيه العاصمة صنعاء، وكذلك مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية؛ لكنهم لم يسيطروا قبلا على المناطق المطلة مباشرة على باب المندب.

وتزايدت أهمية هذا الممر الإستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس، منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط مع حصار إيران لمضيق هرمز على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية.

وبعد سنوات من الهدوء، عاد اليمن في تموز/ يوليو إلى واجهة التصعيد الإقليمي، مع تجدد المواجهة بين الحوثيين والسعودية على وقع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وبدأ التصعيد بعدما اتهم الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء للحؤول دون هبوط طائرة إيرانية فيه، قبل أن يعلنوا حصارا بحريا على الرياض، ويستهدفوا ناقلاتها ومنشآتها النفطية.