موجز أنباء العالم الجمعة

تطورات متسارعة في اليمن مع إعلان سيطرة الحوثيين على باب المندب. دوليا تصاعدت تداعيات الحرب على إيران وأسعار النفط فيما تواصلت المعارك الروسية الأوكرانية وأعلنت نيبال تقديرات ضخمة لكلفة إعادة الإعمار؛ في ما يلي موجز لأبرز أنباء العالم الجمعة:

استكمل الحوثيون، الجمعة، سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الإستراتيجية الواقعة في وسط المضيق؛ بحسب ما أفاد مسؤول حكومي محلي وشهود.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبذلك، بات الحوثيون المدعومون من إيران يسيطرون على الممرّ المائي الحيوي لصادرات النفط السعودية، والذي ازدادت أهميته بالنسبة للرياض منذ إغلاق إيران مضيق هرمز عند اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران.

وقال عضو المكتب السياسي لـ"حركة أنصار الله" حزام الأسد لموقع "العربي الجديد"، إن "لا داعي لأي قلق دولي" حيال حرية الملاحة في مضيق باب المندب.

وشنّت السعودية غارتين على مطار المخا في اليمن وفق ما أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين الذين سيطروا على المدينة الواقعة على البحر الأحمر.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض طلبا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تنفيذ ضربات ضدّ الحوثيين.

وأشاد محمد مخبر، وهو مستشار للمرشد الأعلى الإيراني، بتقدم الحوثيين معتبرا أنه "انتصار مدو".

وأسفرت المعارك في اليمن منذ الأسبوع الماضي عن مقتل أكثر من 500 شخص، معظمهم من المقاتلين، وفق حصيلة استندت إلى مصادر عدة، كما نزح ما لا يقل عن 46 ألف شخص؛ وفق المنظمة الدولية للهجرة.

إيران/ الهند

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيودلهي، إن الضغوط على طهران "بلغت مرحلة حرجة وخطيرة في الأشهر الأخيرة، معتبرا أيضا أن "العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوق".

ووصل كل من بزشكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند للمشاركة في محادثات قبل يوم من انعقاد قمة تكتل "بريكس".

واستقبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بوتين وأجرى معه محادثات تناولت التجارة والطاقة والدفاع.

إيران/ كوريا الجنوبية

قالت سيول إن وزيري خارجية كوريا الجنوبية وإيران ناقشا ملف مضيق هرمز خلال مكالمة هاتفية، بعد أيام من تأكيد كوريا الجنوبية أنها تدرس "المساهمة" في أمن الممر المائي.

إسرائيل/ لبنان

هددت إسرائيل بأنها مستعدة لتوجيه مزيد من الضربات في مواقع جديدة بعد عملية تدمير واسعة لأنفاق تابعة لحزب الله في تلة علي الطاهر جنوبي لبنان.

الولايات المتحدة

بعد 25 عاما على هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، تحيي نيويورك ذكرى القتلى، في غياب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكن بحضور رئيس البلدية زهران ممداني.

روسيا/ أوكرانيا

قتل شخصان وأُصيب أربعة آخرون في ضربة بمسيّرة روسية استهدفت محطة وقود في العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة.

في المقابل، أعلنت روسيا أنها أسقطت خلال الليل 777 مسيّرة أوكرانية فوق نحو 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم، في هجمات أسفرت عن مقتل شخصين؛ وفق السلطات.

وفي لندن، أفادت شركة أمبري المتخصصة في تقييم المخاطر البحرية الخميس بزيادة عمليات العثور على أجسام مرتبطة بالحرب في البحر الأسود، مع تزايد وتيرة لهجمات المتبادلة بالمسيرات بين روسيا وأوكرانيا، بأكثر من مرتين خلال ستة أشهر.

النفط/ الديزل

خفضت وكالة الطاقة الدولية مجددا توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2026، في ظل الحرب والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، ولا سيما الديزل.

وتخطى سعر الديزل في الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا بتجاوزه عتبة 6 دولارات للغالون، مدفوعا بالحرب على إيران، وارتفاع أسعار النفط الخام والهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية.

النيبال

قالت وزارة الخارجية النيبالية، إن كلفة إعادة الإعمار بعد الفيضانات الفتاكة التي نجمت عن انهيار جليدي في منطقة جبلية وأدت إلى كارثة الشهر الماضي ستبلغ نحو 4,78 مليارات دولار.

بورما

أغلقت السلطات البورمية مطار ماندالاي، ثاني أكثر المطارات ازدحاما في البلاد، ليومين اعتبارا من الجمعة، وفق ما أفادت مصادر أمنية، غداة اتهام الحكومة المدعومة من الجيش متمردين مؤيدين للديمقراطية بمهاجمته المطار بالمسيّرات.