استطلاع أميركي: التعاطف مع الفلسطينيين يتجاوز الإسرائيليين للمرة الأولى

أظهر استطلاع لجامعة "كوينيبياك" أن 38% من الأميركيين يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين، مقابل 35% مع الإسرائيليين، في أعلى مستوى للتعاطف مع الفلسطينيين منذ بدء طرح السؤال عام 2001، كما رأى 48% أن واشنطن تقدم دعمًا مفرطًا لإسرائيل.

أميركيون يتظاهرون أمام البيت الأبيض ضد دعم إسرائيل في الحرب على غزة (أرشيفية)

أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن نسبة الذين أفادوا بتعاطفهم مع الفلسطينيين تجاوزت، للمرة الأولى في تاريخ الاستطلاع نفسه، نسبة المتعاطفين مع الإسرائيليين.

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وسأل استطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك" المشاركين عن نظرتهم إلى الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال 38% من المشاركين إنهم "يتعاطفون أكثر" مع الفلسطينيين، مقابل 35% مع الإسرائيليين، فيما لم يبدِ 27% من المسؤولين رأيًا.

وبذلك، وصل التعاطف مع الشعب الفلسطيني في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ بدء الجامعة طرح هذا السؤال على المشاركين في كانون الأول/ ديسمبر 2001، في حين تراجع التعاطف مع الإسرائيليين إلى أدنى مستوى له.

كما رأى 48% من المشاركين في الاستطلاع أن الولايات المتحدة "تقدم دعمًا مفرطًا" لإسرائيل، فيما اعتبر 34% أن الدعم "بالمستوى المناسب".

نسبة تأييد أداء ترامب 33%

وسُئل المشاركون في الاستطلاع أيضًا عن آرائهم بشأن أداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منصبه.

وبلغت نسبة المؤيدين لأداء ترامب 33%، فيما قال 59% من المشاركين إنهم لا يؤيدون طريقة إدارته لمنصبه الرئاسي.

وبلغت نسبة تأييد سياسات الرئيس ترامب تجاه إيران 29%، فيما قال 65% من المشاركين إنهم لا يوافقون على موقفه حيال هذا الملف.