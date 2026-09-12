الدفاع الروسية تعلن قصف موانئ ومصانع عسكرية في أوكرانيا

أفاد البيان بأن الجيش الروسي شن ليلا (الجمعة- السبت) هجمات بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة من الجو والبر والبحر، استهدفت أهدافا في أوكرانيا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، قصف موانئ وسفن ومصانع للمعادن "تُستخدم لأغراض عسكرية" في أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، حول عمليات القوات الروسية في أوكرانيا.

وأفاد البيان بأن الجيش الروسي شن ليلا (الجمعة- السبت) هجمات بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة من الجو والبر والبحر، استهدفت أهدافا في أوكرانيا.

وأوضح أنه تم ضرب 4 مصانع للمعادن في مدن زاباروجيا ودنيبرو وكريفوي روغ.

وأشار البيان إلى أن الهجوم الذي استهدف ميناء تشورنومورسك طال بنى تحتية تُستخدم في نقل الشحنات العسكرية، إضافة إلى سفينتي بضائع صلبة وقاطرة.

وتشن روسيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022 هجوما عسكريا على أوكرانيا، فيما تشترط موسكو لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، بينما تعتبر كييف ذلك "تدخلا" في شؤونها.