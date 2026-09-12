ترامب يتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي

في تعليقه على الهجوم الذي استهدف خط أنابيب النفط السعودي، قال ترامب إن إيران "على الأرجح مسؤولة عن الهجوم"، مشيرا إلى أن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد الولايات المتحدة.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الحرب مع إيران "ستنتهي قريبا جدا"، مرجحا أن تنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

وأكد ترامب، في سلسلة تصريحات، أنه "لا يمكن لإيران أن تمتلك السلاح النووي"، مضيفا أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز.

وتوقع أن تنخفض أسعار النفط بشدة عند انتهاء الحرب، وذلك في ظل تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في المنطقة.

وفي تعليقه على الهجوم الذي استهدف خط أنابيب النفط السعودي، قال ترامب إن إيران "على الأرجح مسؤولة عن الهجوم"، مشيرا إلى أن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد الولايات المتحدة.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، ادعى ترامب أن إدارته "أطفأت النار في غزة"، وأنها تعمل على تسهيل عملية السلام هناك.