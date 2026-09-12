تقرير: إيران حصلت على صور أقمار اصطناعية صينية قبل هجوم على قاعدة بالأردن

أفاد تقرير أميركي بأن إيران حصلت على صور أقمار اصطناعية من جهات صينية لقاعدة في الأردن، قبل وبعد تنفيذها هجوم عليها ما أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين.

تابوت أحد الجنود الأميركيين القتلى لدى وصوله إلى الولايات المتحدة (Gettyimages)

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن جهات صينية زوّدت إيران صور أقمار اصطناعية لقاعدة في الأردن، قبل الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وبعده، في واقعة قد تؤدي إلى تعميق التوترات بين واشنطن وبكين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي 17 تموز/ يوليو، شنت إيران ضربات صاروخية على قاعدة "الشهيد موفق السلطي الجوية" في الأردن، والتي تستضيف قوات أميركية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود في الجيش الأميركي.

ولم يكشف المسؤولون الأميركيون الذين نقلت عنهم صحيفة "وول ستريت جورنال" المعلومات وطلبوا عدم نشر أسمائهم، هوية الجهات الصينية المعنية.

كما لم يلمحوا إلى أن الحكومة الصينية تتحمل مسؤولية مباشرة عن ذلك.

لكن مسؤولين أميركيين أثاروا هذه المسألة مع نظرائهم الصينيين، وقد تُطرح مجددا عندما يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ في البيت الأبيض في 24 أيلول/ سبتمبر؛ بحسب المصدر نفسه.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن مسؤولين صينيين طلبوا أدلة على نقل صور الأقمار الاصطناعية إلى إيران عندما أثار المسؤولون الأميركيون هذه القضية.

كما رفضوا الإقرار بضلوع شركات صينية في تزويد طهران بصور أقمار اصطناعية.

وكان ترامب قد حذر بكين من بيع أسلحة لإيران، فيما فرضت واشنطن في أيار/ مايو عقوبات على ثلاث شركات أقمار اصطناعية مقرها الصين، متهمة إياها بالمساهمة في دعم العمليات العسكرية الإيرانية.

وتعد الصين أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لإيران، إذ تشتري جزءا كبيرا من صادراتها النفطية، كما تشكل سندا دبلوماسيا مهما لطهران.