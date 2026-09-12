سورية: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق

قالت قناة الإخبارية السورية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في الأراضي الزراعية التابعة لبلدة بيت جن بريف دمشق. وأشارت إلى أن التوغل جرى بنحو 10 آليات عسكرية ودبابتين وجرافة.

توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، في محيط بلدة بيت جن بمحافظة ريف دمشق جنوبي سورية، ضمن الانتهاكات المتواصلة لسيادة البلاد.

وقالت قناة الإخبارية السورية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في الأراضي الزراعية التابعة لبلدة بيت جن بريف دمشق. وأشارت إلى أن التوغل جرى بنحو 10 آليات عسكرية ودبابتين وجرافة.

ولم تورد القناة معلومات إضافية بشأن تفاصيل عملية التوغل والاعتداءات التي وقعت خلالها من إطلاق نار أو قصف أو اعتقالات.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بيت جن ومحيطها، مرارا، في اعتداءات كان وقع آخرها الجمعة حيث قصفت المدفعية محيط البلدة مرتين، دون وقوع إصابات.

وتشهد مناطق في جنوبي سورية توغلات وعمليات عسكرية إسرائيلية متكررة منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

واحتلت إسرائيل معظم هضبة الجولان السورية خلال حرب حزيران/ يونيو 1967، وبعد سقوط نظام الأسد وسّعت وجودها إلى المنطقة السورية العازلة ومواقع أخرى، بينها الجانب السوري من جبل الشيخ.

وتقول دمشق إن التحركات الإسرائيلية تمثل انتهاكا لسيادتها واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية.