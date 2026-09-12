موجز أنباء العالم السبت

تتواصل تداعيات الحرب في الخليج مع إغلاق العراق 3 معابر حدودية مع إيران، عقب هجوم بطائرة مسيّرة استهدف خط أنابيب في السعودية، وزعم ترامب أن الحوثيين طلبوا منه عدم التدخل في النزاع الجاري في اليمن...

معبر "باشماخ" الحدودي بين العراق وإيران في إقليم كردستان العراق، أغلقت العراق 3 معابر حدودية مع إيران عقب استهداف السعودية (Getty Images)

يتضمن موجز أنباء العالم ليوم السبت أحدث التطورات من أنحاء العالم، وبضمنه إغلاق العراق 3 معابر حدودية مع الجمهورية الإسلامية في إيران بعد استهداف خط لأنابيب النفط في السعودية، وترامب قال خلال زيارة له إلى إيرلندا أن الحوثيين طلبوا منه البقاء محايدا في النزاع المستجد في اليمن.

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العراق

أغلق العراق 3 معابر حدودية مع إيران، حسبما أفاد مسؤولون وكالة "فرانس برس"، وذلك عقب هجوم بالطيران المسيّر استهدف خط أنابيب في السعودية، قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، في حين شدّد تحالف يضم فصائل مسلحة عراقية مدعومة من طهران على عدم ضلوعه فيه. وسبق للمملكة أن اتهمت هذه المجموعات بشنّ هجمات على أراضيها عقب اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة في شباط/ فبراير.

الولايات المتحدة الأميركية

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في النزاع الجاري في اليمن، بعد أن سيطروا يوم الجمعة على منطقة مضيق باب المندب، بعد تقدمهم على حساب القوات الحكومية المدعومة من السعودية.

ووصل ترامب إلى إيرلندا في زيارة ليومين تطغى عليها خصوصا رياضة الغولف لكن مع فسحة دبلوماسية قصيرة.

قمة "بريكس"

التقى الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، وولي عهد أبوظبي، خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على هامش قمة مجموعة "بريكس" في نيودلهي، بحسب ما أفادت سفارة طهران في العاصمة الهندية.

من جهته، اعتبر الرئيس الصيني، شي جينبينغ، الذي يشارك في القمة أن الحرب في الخليج لا تخدم "المصالح المشتركة للمجتمع الدولي"، بحسب ما نقل الإعلام الرسمي في بكين.

ودعت دول مجموعة "بريكس"، وبينها روسيا والصين والهند وإيران والإمارات والسعودية ومصر، في بيان مشترك على هامش قمّتها في نيودلهي إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في الحرب بالخليج.

وكان بيزشكيان قد صرّح خلال لقاء مع رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، على هامش القمة أن الشرق الأوسط ليس بحاجة إلى "شرطي"، في إشارة الى الولايات المتحدة التي شنّت مع إسرائيل حربا على طهران في شباط/ فبراير.

لبنان

شدّد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، خلال جولة في مدينة النبطية ومحيطها، على أن انسحاب اسرائيل من جنوبي لبنان وإعادة إعماره وعودة سكانه هي "ثوابت" وطنية تلتزم الدولة بتحقيقها.

وأجرى عون زيارة غير معلنة مسبقا لمدينة النبطية وقرية زوطر الغربية، التي انتشر فيها الجيش اللبناني مؤخرا تطبيقا لاتفاق إطار أبرم مع اسرائيل في حزيران/ يونيو، في إطار مفاوضات مباشرة يخوضها البلدان برعاية أميركية.

روسيا

قال الكرملين إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك في قمة مجموعة العشرين (G20) في ميامي، وذلك بعد إعلان نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعداده للقائه على هامشها.

وأفاد دبلوماسي روسي بأن ممثّلين لوزارات الطاقة والخارجية والموارد الطبيعية في بلده سيشاركون في اجتماع مجموعة العشرين حول الطاقة، الأسبوع المقبل في هيوستن في الولايات المتحدة.

إثيوبيا

اتّهمت إريتريا جارتها إثيوبيا بـ"زعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي" عموما، ومساندة "قوّات الدعم السريع" في السودان خصوصا، في ظلّ توتّر العلاقة بين البلدين وتنامي المخاوف من نزاع جديد بينهما.

الصومال

حرّر قراصنة صوماليون الجمعة سفينة الشحن "إم/في سوورد" التي استولوا عليها في نيسان/ أبريل مع طاقمها المؤلف من 17 فردا معظمهم من السوريين، بحسب ما أفادت مصادر أمنية في ولاية بونتلاند مع تأكيد دفع فدية.

بريطانيا

أعلن ملياردير في مجال العملات المشفرة الجمعة أنه تبرع بمبلغ 36 مليون جنيه إسترليني (49 مليون دولار) لحزب "ريفورم يو كاي" اليميني المتشدد بزعامة نايجل فاراج، في أكبر تبرع في تاريخ السياسة البريطانية، رغم تورط الحزب في عدة فضائح مالية.

بلغاريا

أفادت الشرطة البلغارية عن وقوع انفجارات وحريق في موقع لتخزين الذخيرة في وسط البلاد، بعد أسابيع من اندلاع حريق في منشأة أخرى للذخيرة.

فرنسا

تشتبه السلطات الفرنسية في أن خروج قطار عن مساره في شمال غربي البلاد، والذي أسفر عن إصابة 44 شخصا، كان نتيجة عمل تخريبي، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة "فرانس برس".

الكونغو الديموقراطية

قُتل ما لا يقل عن 26 تلميذا في تدافع وقع إثر اندلاع حريق في مدرسة في بوكافو، كبرى مدن شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، والخاضعة لسيطرة جماعة "إم23" المسلحة، بحسب ما أفادت منظمة "يونيسف".

كوريا الجنوبية

أعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية اليوم السبت، في أعقاب اختتام كوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان استمرت 5 أيام.

النيجر

عيّن رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي، في أعقاب محاولة تمرد الشهر الماضي هزت إمساكه بالسلطة.