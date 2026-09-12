إيران: 7 قتلى في اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين

اشتباكات بين قوات أمن إيرانية ومسلحين في محافظة سيستان بلوشستان، أدت إلى مقتل 3 عناصر من قوات الأمن بالإضافة إلى 4 قتلى من المسلحين.

قُتل ثلاثة من أفراد قوات الأمن الإيرانية في اشتباكات مع مسلحين السبت، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية، وذلك في محافظة سيستان بلوشستان التي تشهد تكرار أعمال عنف تشمل جماعات مسلحة ومهرّبين.

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وأفاد التلفزيون الرسمي، بأن أربعة من المسلحين قُتلوا أيضا خلال العملية التي استهدفت "إرهابيين".

وأضاف نقلا عن بيان صادر عن الحرس الثوري "قُتل أربعة إرهابيين خلال عملية مشتركة نفذها الحرس الثوري وجهاز الاستخبارات والشرطة".

وأضاف البيان أن المسلحين الذين لم يحدد ما إذا كانوا ينتمون إلى أي تنظيم، كانوا يخططون لتنفيذ "عملية إرهابية" في مدينة سَراوان.

وأضاف البيان أن القوات صادرت "أسلحة وذخائر ومتفجرات" خلال العملية.

وتعد محافظة سيستان-بلوشستان التي تقع على الحدود مع باكستان وأفغانستان، إحدى أفقر مناطق إيران.

وكان أحد قادة قوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري قد قُتل الثلاثاء في هجوم وقع في المحافظة ذاتها.