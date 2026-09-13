إيران تتمسك بإغلاق هرمز وسط ترتيبات ملاحة جديدة وتصاعد الهجمات البحرية

تتمسك إيران بإبقاء مضيق هرمز مغلقًا رغم التفاهم مع عُمان على ترتيبات جديدة للملاحة، بالتزامن مع هجمات بحرية واتصالات إقليمية لمنع اتساع التوتر.

تتواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد المتواصل بين طهران وواشنطن، فيما تؤكد إيران أن مضيق هرمز سيبقى مغلقًا رغم التفاهم الذي توصلت إليه مع سلطنة عُمان بشأن ترتيبات جديدة لحركة الملاحة، وذلك عشية اجتماع مرتقب، الإثنين، بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزراء خارجية دول الخليج.

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وبحسب مصدر مطلع نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن التفاهم بين طهران ومسقط يحدد مسارات جديدة للدخول إلى المضيق والخروج منه، على أن تتم حركة العبور وفق ترتيبات إيرانية، مع إغلاق المسار الجنوبي الذي كانت الولايات المتحدة تضغط لإبقائه مفتوحًا. وشدد المصدر على أن الاتفاق "لا يعني بأي حال فتح مضيق هرمز"، وأن طهران أبلغت واشنطن عبر وسطاء بسبعة شروط لذلك.

وفي موازاة الاتصالات السياسية، تعرضت سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة سواحل جنوب إيران، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية، فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة أخرى لـ"مقذوف مجهول" أثناء عبورها مضيق هرمز، من دون تحديد الجهة المسؤولة أو حجم الأضرار.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الوساطات الإقليمية والدولية على وقع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب ستنتهي "قريبًا جدًا"، مجددًا التأكيد أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، ومعتبرًا أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز.

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