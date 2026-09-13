البحث عن سفينة ركاب إندونيسية على متنها 241 شخصًا

بدأت فرق الإنقاذ الإندونيسية عمليات بحث عن سفينة ركاب انقطع الاتصال بها في بحر جاوة، وعلى متنها 241 شخصًا، أثناء إبحارها من سورابايا إلى جنوب كاليمنتان، فيما لم ترد معلومات عن ضحايا حتى الآن.

باشرت فرق الإنقاذ الإندونيسية، اليوم الأحد، عمليات بحث عن سفينة ركاب انقطع الاتصال بها أثناء إبحارها في بحر جاوة، وعلى متنها 241 شخصًا.

وكانت السفينة "فيرغو ترانسبورت 8" في طريقها من سورابايا، شرقي جزيرة جاوة، إلى مدينة بانغارماسين في جنوب كاليمنتان بجزيرة بورنيو، عندما فُقد الاتصال بها.

وبحسب السلطات، كان آخر موقع معروف للسفينة على بعد نحو 148 كيلومترًا من ميناء بانجارماسين، فيما لم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع ضحايا.

وقال مسؤول عمليات الإنقاذ في بانغارماسين، أريانتو أردي، إن فرق الإنقاذ أُرسلت إلى المنطقة، فيما أُقيم مركز عمليات لمتابعة عمليات البحث.

وأفادت السلطات بأن مشغل السفينة أبلغ عن الحادث بعد تلقي معلومات تفيد بأن السفينة واجهت أحوالًا جوية سيئة أثناء الرحلة.