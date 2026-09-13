موجز أنباء العالم الأحد

ناقش قادة "بريكس" النمو الشامل، بينما تتصاعد التوترات بإصابة سفينة إيرانية بهرمز، واستهداف قطار أوكراني، وأعاد العراق فتح معابر، ونفت ليبيا استخدام قاعدة مصراتة، بالتزامن مع كوارث عبارات وسياقات سياسية وانتخابية دولية متسارعة.

بحث قادة الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، وبينها الصين وروسيا والهند، سبل تعزيز "نمو اقتصادي عالمي شامل"، وذلك في اليوم الثاني والأخير من قمتهم المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.

طهران

أفادت السلطات الإيرانية بمقتل شخص في ضربة استهدفت سفينة تجارية إيرانية في مضيق هرمز، في ظل مواجهات بين إيران والولايات المتحدة حول هذا الممر الإستراتيجي.

وأكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن إيران والإمارات، اللتين تشهد علاقاتهما أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب، تريدان "طي الصفحة".

بغداد

أعادت السلطات العراقية فتح معبري الشيب والشلامجة أمام المسافرين، وأعلنت جدولا زمنيا لاستئناف الحركة التجارية تدريجيا في ثلاثة معابر مع إيران حتى الخميس، بعدما أغلقتها إثر هجوم بمسيّرة على خط أنابيب نفطي في السعودية قالت بغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية.

نازحون من اليمن

أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من ألفي نازح وصلوا إلى جيبوتي، هذا الأسبوع من اليمن، هربا من اشتداد المعارك بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

ليبيا

أكدت ليبيا، السبت، أنها لا تسمح لأي جهات خارجية باستخدام قاعدة مصراتة لشن هجمات، نافية بذلك تقريرا لشبكة "سي إن إن" الأميركية عن أن مسيرات أوكرانية تنطلق من القاعدة العسكرية في شمال غرب ليبيا، لضرب ناقلات روسية في البحر المتوسط.

موسكو

تطرّق الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إلى احتمال استئناف المحادثات الثلاثية لإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال تشرين الأول/ أكتوبر، وفق ما أفادت وكالتا أنباء روسيتان.

كييف

أصابت طائرة مسيرة روسية قطارا للركاب كان متجها من كييف إلى وارسو، من دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت بولندا وأوكرانيا، بينما أفاد الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، بتعرض مناطق في غرب البلاد لهجمات.

واشنطن

أعربت البعثة الفرنسية الدائمة لدى الأمم المتحدة عن أسفها لنشر تدوينة تنتقد تصويتا للولايات المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة، في خطوة يُتوقع أن تسهم في تسهيل اعتماد واشنطن سفير فرنسا الجديد لديها.

ستوكهولم

انطلقت في السويد انتخابات برلمانية ستسفر نتائجها التي يُتوقَّع أن تكون متقاربة جدا، إما عن عودة اليسار إلى السلطة، أو دخول اليمين المتطرف إلى الحكومة للمرة الأولى.

زغرب

أُجلي نحو 230 شخصا ليل السبت الأحد من جزيرة براك الكرواتية الواقعة في البحر الأدرياتيكي، بسبب حريق أتى على نحو 3500 هكتار، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

إندونيسيا

تُواصل أجهزة الإنقاذ الإندونيسية البحث عن 130 شخصا لا يزالون مفقودين من ركّاب عبّارة، أدّى غرقها في بحر جاوة إلى مقتل ستة أشخاص.

سيدني

أعلنت حكومة فانواتو مقتل شخص على الأقل وفقدان 30 آخرين، إثر غرق عبّارة قبالة سواحل الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

لندن

كشف ملياردير بريطاني ينشط في مجال العملات المشفرة، السبت، عن تبرعه بـ36 مليون جنيه إسترليني 49 مليون دولار لحزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المتشدد، وذلك غداة تبرّع أحد أقطاب القطاع للحزب بالمبلغ نفسه.

تشيلي

اعتقلت السلطات في تشيلي أكثر من 280 شخصا، خلال احتجاجات تندد بديكتاتورية أوغستو بينوشيه، وفق ما أعلنت الحكومة، السبت.

أثينا

تمنّى رئيس الحكومة اليونانية، كيرياكوس ميتسوتاكيس، "مستقبلا يسوده السلام" مع تركيا، مشددا على أهمية "الحوار" بين البلدين المأزومة علاقتهما تاريخيا، لكنه أكّد في المقابل تصميم أثينا على الدفاع عن حقوقها السيادية.