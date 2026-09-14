بكين تنفي تقارير عن تقديم كيانات صينية معلومات استخباراتية لإيران

قالت وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري الإثنين "نحن ننفي بشدة الشكوك والاتهامات التي لا أساس لها ولا تستند إلى أية أدلة".

ذكرت بكين، الإثنين، أن "لا أساس" لتقارير إعلامية تفيد بأن كيانات صينية زودت طهران بصور أقمار اصطناعية لقاعدة عسكرية في الأردن، قبل وبعد هجوم إيراني عليها أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

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ويتعلق التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بالضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت في 17 تموز/ يوليو الماضي قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن التي تتمركز فيها قوات أميركية.

ولم يسم المسؤولون الأميركيون الذين استندت إليهم "وول ستريت جورنال" في تقريرها، الكيانات الصينية المتورطة، كما لم يشيروا إلى أن بكين تتحمل مسؤولية مباشرة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون في مؤتمر صحافي دوري الإثنين "نحن ننفي بشدة الشكوك والاتهامات التي لا أساس لها ولا تستند إلى أية أدلة".

وقلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، من أهمية التقارير التي قد تؤدي إلى مفاقمة التوتر بين واشنطن وبكين قبيل زيارة رسمية للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى البيت الأبيض في 24 أيلول/ سبتمبر.

وقال ترامب للصحافيين في الطائرة الرئاسية الأحد "عندما يقولون إن الصين تتجسس علينا، أقول إنهم محقون، ونحن أيضا نتجسس عليهم".

وأضاف "هذا ما نفعله. إنهم في الاساس يفعلون ما نفعله نحن".

وذكرت الصحيفة في وقت متأخر الجمعة، أن مسؤولين صينيين عندما ووجهوا بالأمر طالبوا الأميركيين بأدلة على تزويد إيران صور الأقمار الاصطناعية، ورفضوا الإقرار بتورط أي كيانات صينية في نقل مثل هذه الصور.

وكان ترامب قد حذر بكين من بيع أسلحة لإيران، كما فرضت واشنطن في أيار/ مايو عقوبات على ثلاث شركات صينية متخصصة في الأقمار الاصطناعية لدورها في دعم العمليات العسكرية الإيرانية.

وتعد الصين شريكا اقتصاديا رئيسيا لإيران، إذ تشتري منها جزءا كبيرا من إنتاجها النفطي.

ومع ذلك، قال ترامب الأحد إن الرئيس الصيني شي جينبينغ "تصرف بشكل معقول، ونحن نتصرف بشكل معقول أيضا".

وردا على سؤال عما إذا كان سيسمح يوما ببيع السيارات الصينية في الولايات المتحدة، قال ترامب "لم أفعل ذلك. أنا من منع دخولها، فالرسوم الجمركية هي التي منعت دخولها".