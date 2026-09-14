ترامب يقلل من تقارير استخباراتية صينية لإيران: "نفعل الشيء نفسه"

قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أهمية تقارير عن تزويد كيانات صينية إيران بصور أقمار اصطناعية ومعلومات استخباراتية، معتبرًا أن الصين "تفعل أساسًا ما نفعله نحن" في إشارة إلى عمليات التجسس المتبادلة بين البلدين.

قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أهمية تقارير صحافية تحدثت عن تزويد كيانات صينية إيران بمعلومات استخباراتية وصور أقمار اصطناعية لقاعدة عسكرية أميركية في الأردن، معتبرًا أن عمليات التجسس المتبادلة بين واشنطن وبكين ليست أمرًا استثنائيًا.

وقال ترامب، أمس الأحد، للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، تعليقًا على تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الصين "تتجسس علينا" وإن الولايات المتحدة "تتجسس عليهم أيضًا"، مضيفًا أن ما تفعله بكين "هو في الأساس ما نفعله نحن".

وبحسب التقرير، نقلت كيانات صينية إلى إيران صورًا التقطتها أقمار اصطناعية لقاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، قبل وبعد هجوم صاروخي إيراني استهدف القاعدة في 17 تموز/ يوليو الماضي، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

ولم تحدد المصادر الأميركية التي استندت إليها الصحيفة أسماء الكيانات الصينية التي يُعتقد أنها شاركت في نقل المعلومات، كما لم توجه اتهامًا مباشرًا إلى الحكومة الصينية بالوقوف وراء العملية.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين صينيين طالبوا واشنطن بتقديم أدلة على هذه المزاعم، ورفضوا الإقرار بتورط أي كيانات صينية في نقل صور أو معلومات استخباراتية إلى طهران.

وتأتي هذه التقارير في وقت حساس بالنسبة للعلاقات بين واشنطن وبكين، وقبل زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى البيت الأبيض في 24 أيلول/ سبتمبر الجاري، وسط خلافات متواصلة بين البلدين في ملفات التجارة والأمن والتكنولوجيا.

وكان ترامب قد حذّر الصين من بيع أسلحة لإيران، فيما فرضت الإدارة الأميركية في أيار/ مايو عقوبات على ثلاث شركات صينية تعمل في مجال الأقمار الاصطناعية، متهمة إياها بتقديم دعم للعمليات العسكرية الإيرانية.

وتُعد الصين شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا لإيران، كما تستورد كميات كبيرة من النفط الإيراني، رغم العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وعلى الرغم من التقارير المتعلقة بالتعاون الاستخباراتي، أشاد ترامب بنظيره الصيني، وقال إن شي "تصرف بشكل معقول"، مضيفًا: "ونحن نتصرف بشكل معقول أيضًا".

وفي سياق آخر، سُئل ترامب عما إذا كان يمكن أن يسمح مستقبلًا بدخول السيارات الصينية إلى السوق الأميركية، فأجاب بالنفي، قائلًا إن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته حالت دون دخولها إلى الولايات المتحدة.